Estão abertas as inscrições para a Ultramaratona da Independência, em Salvador

Foi dada a largada para a 1ª Ultramaratona da Independência, que será realizada entre os dias 2 e 3 de julho, na orla da Boca do Rio. O evento é uma novidade pensada para celebrar o bicentenário da Independência do Bahia e terá duração de 12 horas. As inscrições já estão abertas. Os competidores podem participar de forma individual, em duplas, quartetos ou sextetos.

Os detalhes da nova competição foram apresentados em um evento no Teatro Gregório de Mattos, na Praça Castro Alves, na terça-feira (24). O prefeito Bruno Reis disse que o evento dará um fôlego ao setor turístico, pois será permanente no calendário festivo da capital.

“É mais um produto que a cidade desenvolveu para estimular o turismo e a vida saudável. Ao longo desses últimos anos, conseguimos elaborar produtos que estão ajudando Salvador a se consolidar como um dos principais destinos turísticos. A gente sabe o potencial do turismo esportivo. Lá atrás concebemos a Maratona Salvador. Agora, a Ultramaratona. Esses eventos têm a capacidade de atrair milhares de visitantes para a nossa cidade”, afirmou o gestor.

A corrida é uma parceria da prefeitura com a Federação Bahiana de Atletismo (FBA) e o local da disputa será na região do Parque dos Ventos, na orla. A pista escolhida foi a de piso intertravado que fica à beira mar. Os atletas terão direito a kits para participar da corrida e serão permitidas até mil inscrições. Os valores alternam de R$ 89 (individual) a R$ 480 (sexteto). A largada acontecerá às 18h do dia 2 de julho e a competição será finalizada às 6h do dia seguinte.

Cada equipe deverá ter um capitão que será responsável pelo ordenamento dos participantes e o revezamento dos atletas deverá ser feito obrigatoriamente nos locais determinados pela organização, conhecidos como Postos de Controle. O presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Fehba), Silvio Pessoa, acredita que o evento terá impacto direto no turismo.

“Os atletas terão que se hospedar na cidade, trarão patrocinadores e jornalistas. E nesse momento nós precisamos de publicidade. A situação melhorou, tivemos um mês de abril parecido com o pré-pandemia, mas é preciso lembrar que no pré-pandemia a economia já estava em crise. Salvador precisa de eventos para atrair turistas, então essa ação é bem-vinda”, comemorou.

A vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav-BA), Ângela Carvalho, concorda. Ela acredita que eventos esportivos estimulam os negócios e é também um nicho que precisa ser mais explorado.

“Quase não temos eventos desse tipo e eles são importantes para movimentar a economia. O turista vem praticar esporte, mas ele também sai para conhecer a cidade. Frequenta restaurantes, precisa se transportar, visita pontos turísticos e tudo isso gera receita e movimenta o turismo”, lembrou.

Todos os atletas que completarem o percurso receberão medalhas, no entanto apenas os três primeiros colocados em cada categoria (solo, dupla, quarteto e sexteto) ganharão troféu. A organização do evento informou também que os dez atletas que percorrerem as maiores distâncias individualmente receberão uma premiação especial, mesmo que façam parte de equipes diferentes.

O presidente da FBA, Antônio Luiz Paranhos, participou do lançamento e destacou o impacto da competição na economia. “Por ser um evento novo e desafiador, é de grande importância para o turismo, pois atrai pessoas de diversas regiões, as famílias soteropolitanas e o comércio local. Atletismo é a base para todos os esportes. É um evento certeiro, que trará muitas contribuições para a cidade”.

Maratona está de volta

Também foi confirmada ontem a retomada da Maratona Salvador, que este ano acontecerá no dia 25 de setembro. A competição existe desde 2017 e teve a quarta edição anunciada para 2020, mas o evento foi suspenso por conta da pandemia. A última disputa, em 2019, atraiu cerca de 5 mil participantes de 197 cidades baianas e 24 estados brasileiros.

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, contou que os detalhes da prova serão anunciados no próximo mês.

“Estamos estruturando os últimos pontos e faremos um grande lançamento. Tivemos 5 mil participantes na última edição e nossa meta é ultrapassar essa marca, estamos trabalhando para isso, mas posso adiantar que ela está confirmadíssima”, avisou Edington.

Na última edição, 36% dos inscritos foram mulheres e a corrida teve quatro modalidades (5km, 10km, 21km e 42 km), sendo que 17% dos competidores fizeram a inscrição para disputar o maior percurso, indo do Farol da Barra até Itapuã e retornando.

A Ultramaratona de julho também terá 42 km. Diego Lessa, diretor da prova e corredor, deu algumas dicas para quem pretende entrar nesse tipo de disputa.

“É preciso estar bem alimentado e descansado, porque a corrida vai requerer muito esforço físico. O ideal é que o atleta ou participante fique de 12h a 24h sem praticar atividade física antes da prova. Sem uma recuperação adequada, ele pode ter uma lesão ou aumento do ácido láctico e não conseguir terminar a prova por conta de o músculo travar ou falta de nutrientes”, explicou.

Ele aconselhou os competidores a escolher um calçado confortável e trabalhar o psicológico, porque interfere no resultado. Além disso, deu a dica de que é preciso estar concentrado e determinado durante a competição.