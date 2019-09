Estão abertas as inscrições para curso gratuito de cuidador de idosos em Salvador

A Central Nacional Unimed está com inscrições abertas para um curso profissionalizante gratuito de cuidadores de idosos em Salvador. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (20), pela internet, clicando nesse link. O curso é feito em parceria com o Senac.

A carga horária do curso conta com três encontros presencias de 20 horas aula e 60 horas de ensino a distância (EAD), totalizando 80 horas aula. O curso tem duração de oito semanas e oferece 40 vagas por turma.

Na capital baiana, as aulas presenciais acontecem em 28 de setembro das 8h às 12h, 09 e 23 de novembro, das 8h às 17h, na Av. José Joaquim Seabra, 403 - Baixa dos Sapateiros, Salvador/BA. O conteúdo EAD estará disponível de 29 de setembro a 23 de novembro. As inscrições para a formação podem ser feitas pelo link https://www.centralnacionalunimed.com.br/unimedativa.



O curso tem como público-alvo pessoas que já atuam na área, mas não possuem a qualificação necessária. As aulas abordam tanto conteúdo técnico quanto vivências de interação social com o idoso e seus familiares. O requisito é ter ensino fundamental completo.

O curso de cuidadores da Central Nacional Unimed já formou mais de mil alunos, sendo que cerca de 70% já concluíram a formação com um emprego na área. “A iniciativa faz parte do programa Unimed Ativa, cujo objetivo é garantir o bem-estar e a qualidade de vida para pessoas acima dos 60 anos”, explica Kátia Okumura superintendente de Comunicação, Sustentabilidade e Eventos da Central Nacional Unimed.