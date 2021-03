Estão abertas oficinas de capacitação gratuitas para empreendedoras baianas

Um impulso para novos negócios femininos. É para potencializar projetos criativos e empreendedores liderados por mulheres baianas, nos campos de arte e cultura, que se mobiliza a terceira edição do projeto Mulheres do Paraguaçu. A iniciativa, que nasceu em 2018 inspirada pela relação entre mulheres e as águas do Rio Paraguaçu, realiza uma série de atividades on-line e gratuitas entre os meses de março e abril e está com inscrições abertas até o dia 15 de março.

São 20 vagas disponíveis, sendo dez para a Oficina de Contação de Histórias para Empreendedoras, realizada entre os dias 22 e 26 de março, com a facilitadora Danielle Andrade, e dez para a Oficina de Elaboração de Projetos Criativos, que acontece entre os dias 27 de março e 4 de abril, com Larissa Leão. As oficinas acontecem através da plataforma Google Meet e as inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de março clicando neste link.



Desde o início da pandemia o número de mulheres empreendedoras cresceu 40% na Bahia*. De acordo com o Sebrae, elas representam 31% de todo o mercado empreendedor do estado e já somam mais de 30 milhões em todo Brasil.

Além das oficinas, o projeto realiza seis lives abertas ao público a partir do dia 26 de março, com transmissão ao vivo pelo YouTube e Instagram, sempre às 17h, com temas como maternagem, empreendedorismo, artivismo feminista, negritude e patrimônio de museus entre outras pautas relacionads ao universo feminino. Mais informações sobre os cursos estão disponíveis no site do projeto.