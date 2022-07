'Estávamos devendo esse triunfo em casa', diz Ignácio após Bahia bater o Náutico 

O alerta no Bahia estava ligado. O tricolor não fez um bom primeiro tempo e corria o risco de amargar mais um tropeço em casa na Série B do Brasileirão. Mas, no segundo tempo, o time acertou o pé e venceu o Náutico, por 3x0, na Fonte Nova.

Autor do gol que abriu o caminho para a vitória do Esquadrão, o zagueiro Ignácio reconheceu que a equipe estava devendo nos jogos diante da torcida, mas comemorou o resultado.

"Tenho que agraciar a Deus pelo gol e pelo triunfo. Sabíamos que estávamos devendo em casa um triunfo ao torcedor. Sabíamos que seria difícil, o Náutico tem uma boa equipe, não merece estar nessa posição [vice-lanterna]. Conseguimos nos impor, fruto do trabalho da equipe. Agora é levar isso para o resto da competição", analisou.

O triunfo fez o Bahia chegar aos 37 pontos. O tricolor ultrapassou o Grêmio e retomou a terceira colocação da Série B. Baianos e gaúchos têm a mesma pontuação, mas o Esquadrão leva a melhor no número de vitórias (11 contra 9).

O próximo compromisso do Bahia no Brasileirão será no sábado (6). O time recebe o CSA, às 16h30, na Fonte Nova, pela 22ª rodada.