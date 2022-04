Estilista baiano usa E.V.A como base para look vestido por Camilla de Lucas no Baile da Vogue

Camilla de Lucas surgiu deslumbrante no Baile da Vogue, realizado na noite desta sexta-feira (29), no Copacabana Palace, Rio de Janeiro. O vestido, de comprimento mini, trazia uma flor gigantesca, dando a impressão de que a influenciadora havia saído de uma das telas do movimento Modernista no Brasil, que completou 100 anos em 2022 e foi celebrado pelo evento.

A criação, inspirada no tema da festa, Brasilidade Fantástica, leva a assinatura do estilista baiano Filipe Dias. O design serviu de tela para outro criador expressar sua arte. Foi o artista plástico André Luiz quem deu o toque final ao look com suas pinceladas e técnicas de aquarela. Ideia do stylist Erick Maia, que uniu o trabalho dos dois criativos.

Para chegar ao resultado impressionante do vestido-flor, o estilista usou um material comum para quem trabalha com artesanato, mas que passa longe dos ateliês de costura: E.V.A (aquele material emborrachado). “Relaciono meu design ao movimento Modernista, que rompeu com o tradicionalismo ao experimentar novas técnicas e criações artísticas. Fiz isso ao trazer um material não convencional na produção do vestuário”, explicou o estilista.

A ideia do vestido veio há seis meses. O look seria um dos que Filipe desfilaria no Afro Fashion Day, evento de moda realizado pelo Jornal Correio em novembro para celebrar o Mês da Consciência Negra. “Procrastinei por dois meses, daí as coisas começaram a fluir para uma outra ideia, só que sem briefing. Assim pude experimentar da liberdade que um estilista tem de criar sem croqui”, disse.

Natural de Salvador, Filipe Dias é formado em Design de moda, hoje atua como estilista, stylist e produtor de moda. Sua carreira começou em 2017 e seu primeiro desfile foi na edição de 2019 do Afro Fashion Day.