Estilista e ativista Lourrani Baas impulsiona reaproveitamento de resíduos para criação de novas peças de roupas

Acontece neste sábado (4), o lançamento da coleção "7 passos: guia de sobrevivência para a era pós pandemia", desenvolvida pela estilista e ativista Lourrani Baas, a partir das 18h. O novo trabalho estará disponível ao público no site do coletivo A Liga Transforma - startup de moda sustentável com impacto social, e nas redes sociais.

O projeto da estilista atende ao diferencial da Liga em realizar designs sustentáveis incorporado ao segmento de roupas, trazendo uma vertente da moda livre, plural e consciente com protagonismo feminino na área dos negócios. Para Lourrani Baas, a coleção é uma espécie de "guia básico de sobrevivência depois de tempos tão tristes e de incertezas". “A missão é criar um guia com sete passos de figurinhas já conhecidas por todos nós, e apresentá-los de uma forma diferente, na linguagem e design trabalhado pela Liga, ofertando sentimentos já conhecidos, mas em uma nova roupagem, o que muito se assemelha a nossa matéria prima, já que trabalhamos com o reaproveitamento do resíduo para criação de novas peças”, explica.

O lançamento, que tem cunho social, vem também para divulgar a missão da Liga Transforma e fortalecer a instituição por meio da inauguração da loja virtual. “Um dos detalhes deste trabalho é a metodologia artesanal através de retalhos de tecidos à base do patchwork, onde cada peça será exclusiva”, destaca.

A coleção engloba looks que abordam desde a ancestralidade a aplicação da fé, como o conjunto Afro (short e kimono); Ancestralidade (tecido reaproveitado); Amor (roupas usadas/camisa de alfaiataria com mangas de um vestido infantil); Gratidão (look pensado, criado e construído exclusivamente pela cooperativa Constelação das Artes). Também serão apresentados no lançamento os looks Pluralidade (a base do patchwork de retalhos de tecidos que foram doados pelos apoiadores); blazer bicolor União (peças usadas); Baiana Origem (retalhos de tecidos) e saia branca com nome de Fé (retalhos de tecidos).

A estilista fala que com exceção do União, conjunto afro Ancestralidade e blazer e calça patchwork Pluralidade, as outras peças serão doadas ao Projeto Focus, parceiro na produção editorial e locação do espaço para fotografia. As roupas serão vendidas no site e na loja virtual da liga e no Instagram da @ligatransforma e da criadora @lourranibaas. A estilista teve o apoio de um dos projetos sociais beneficiários da Liga, a Cooperativa Constelação das Artes, para a confecção das peças. “Como forma de incentivo, nesta collab, a cooperativa ganhará uma porcentagem em cima do valor final das peças que será um conjunto Pluralidade, todo confeccionado em retalhos de tecidos”, finaliza.

Lourrani Baas integra o time de estilistas do Afro Fashion Day, projeto de moda e afroempreendedorismo do Jornal CORREIO. Ela estreou na edição 2021 junto com a Liga Transforma.