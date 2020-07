'Estou cansado de lutar', diz padre antes de morrer de covid-19

Foto: Reprodução

O padre João da Silva morreu, na madrugada desta terça-feira (22), vítima da covid-19. Com 52 anos, ele nasceu em Brasília e desde 2019 atuava em Campos de Jorão (SP). Segundo o Metrópoles, o clérigo estava internado desde o dia 1 de julho após apresentar dificuldade em respirar.

Quem acompanhava Silva era seu colega, o padre Willames N. Fernandes, da Paróquia São Pedro e São Paulo, de Taguatinga. “Oremos pelos seus familiares, para que Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida, a quem ele era devoto, o receba em sua infinita misericórdia”, disse o religioso ao Metrópoles. “Ficam a saudade e a memória de seu trabalho, dedicação de serviço e doação”, conclui.

Fernandes estava com Silva desde sua mudança para a cidade paulistana, no ano passado. O padre era conhecido no DF principalmente por sua atuação na igreja São Miguel Arcanjo, no Riacho Fundo, tendo também atuado na mesma paróquia de Fernandes, em Taguatinga Norte.

Em áudio enviado a conhecidos, momentos antes de ser internado, o padre já se mostrava bastante abatido por causa da doença.

"De uns cinco, seis dias, para cá estava sentindo vômitos. Acho que estou cansado de lutar, tem dias que nem consigo rezar. Mas Deus vai ajudar", desabafou.