'Estou segurando o Tchan', diz Compadre Washington, após alta do hospital

Um dia após ter tido alta do hospital, o cantor Compadre Washington divulgou um vídeo falando sobre sua recuperação. Ele deixou o Hospital das Clínicas, em São Paulo, na quinta-feira (23), depois de sofrer um ferimento na cabeça em uma queda após ser assaltado na cidade. O assalto aconteceu após a apresentação do É o Tchan na Virada Cultural de São Paulo, no último domingo (19).

“Estou passando para tranquilizar todos os meus fãs que torceram pela minha recuperação”, disse o cantor, no vídeo, mostrando a cicatriz na cabeça pelos pontos que levou. “Estou muito bem, estou só naquela base do descanso que o médico me pediu bastante repouso porque foi uma pancada na cabeça. Tenho que ficar mais devagarzinho, sossegado, segurando meu Tchan aqui”, explicou, aos risos.

Ele ainda agradeceu o apoio dos fãs nos últimos dias. "Estou aqui, firme e forte, segurando o Tchan, em breve eu volto para falar mais”, completou.