Estrada Velha do Aeroporto ganha nova iluminação, em LED, durante requalificação

A Av. Aliomar Baleeiro - também conhecida como Estrada Velha do Aeroporto - terá nova iluminação em LED. A via, que é a maior de Salvador, com 20 km, ganhou a instalação de 657 luminárias, proporcionando mais luminosidade, modernidade e eficiência. O investimento foi de R$ 1.2 milhão.

A requalificação era um pedido dos moradores de mais de 11 bairros cortados pela avenida e das pessoas que transitam frequentemente pelo local. A via é uma das principais bases de tráfego de Salvador e interliga a BR-324, na altura de Pirajá, até São Cristóvão, bairro vizinho ao Aeroporto. O objetivo da intervenção é melhorar a iluminação e proporcionar melhor qualidade de vida para os motoristas e pedestres.

As melhorias da Estrada Velha do Aeroporto foram divididas em quatro etapas. Elas envolvem desde o alargamento da pista em determinados pontos do trajeto até a requalificação asfáltica, instalação de passeios com piso tátil, melhoria de curvas verticais e horizontais, implantação de rótulas em pontos críticos de tráfego, novas redes de drenagem e colocação de rampas de acessibilidade. No proveto, também está prevista a implantação de ciclovias.

O traçado da pista em trechos críticos e nos acessos aos bairros de Pirajá, Jardim Santo Inácio, Jardim Cajazeiras, Vila Canária, Sete de Abril, Jardim Nova Esperança, Canabrava, Fazenda Grande, Nova Brasília, Mussurunga e São Cristóvão também foi melhorado.

A Avenida Aliomar Baleeiro foi construída na década de 1940, época da Segunda Guerra Mundial, para criar uma ligação entre as bases aérea, localizada no aeroporto, e naval, em São Tomé de Paripe. Desta forma, viabilizava rápido acesso entre dois pontos estratégicos para a dinâmica das forças aliadas durante o conflito.

Com o tempo, porém, foram surgindo ao redor da avenida alguns bairros, tornando o tráfego mais intenso e transformando a Estrada Velha do Aeroporto em uma das principais vias de ligação da cidade.