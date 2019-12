A pousada Estrela D´Água, em Trancoso, recebe, nesta quinta-feira (26), a Welcome Party. O agito que abrirá a programação de fim do ano do vilarejo baiano, contará com sets comandados pelos DJs Marina Diniz e Marcelo Botelho. Bruno Dias, sócio da agência Haute, que promove o evento, garante que a festa será uma das mais animadas e concorridas da temporada.

Estrela D´Água recebe DJs Marina Diniz e Marcelo Botelho (Foto: Reprodução)