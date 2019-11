Estrela internacional, atriz mirim morre aos 13 anos

A atriz mirim Laurel Griggs morreu aos 13 anos. A família preferiu não revelar a causa da morte, mas informou apenas que ela morreu na última terça (5) e foi enterrada apenas três dias depois.

Laurel iniciou sua carreira aos 6 anos, de forma marcante. A garota estrelou a peça 'Cat On A Hot Tin Roof' na Broadway, ao lado de Scarlett Johansson. Desde então, ela participou do musical 'Once', quando deu vida à personagem Ivanka por um ano e meio, tornando-se a atriz que mais tempo assumiu o papel na história da peça na Broadway.

A menina também ficou conhecida por dublar comerciais, participar de episódios do show de humor 'Saturday Night Live' e pela atuação na trama 'Café Society' (2016), dirigida por Woody Allen, onde atuou ao lado de Steve Carrell, Kristen Stewart, Blake Lively e Jesse Eisenberg.

Laurel morava com os pais e estudava em Manhattan.