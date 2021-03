Estrelas no caminho de ensaio da Animale

Quantas PORTAS atravessamos ao longo de toda uma vida? Fica a reflexão com esse ensaio da Animale, que traz mulheres como protagonistas, representando escolhas, travessias e desafios que aparecem e desaparecem ao longo do caminho. A “Porta” (nome da campanha) é protagonizada pelas atrizes Giovanna Ewbank e Letícia Colin, bem como a bailarina Ingrid Silva. Em tempo: atenção para esse visu bafônico e beeeem estrelado, digno de uma dona poderosa.

Very comfy

Confortável e fashion. Essas duas palavras se confundem em uma única peça, a cara desse momento, no qual estamos bastante em casa. O chinelo da Saloon 33 - que custa R$ 169,9 - é daqueles itens básicos que se destacam pelo toque de criatividade.

Poderoso

Sabe aquele acessório bapho capaz de injetar uma bossa a mais no look de todo santo dia? Se você está atrás de uma peça com essa pegada, vale dar uma espiadinha na argola colorida com escamas arrematada no e-commerce da Melinda Melinda. Você leva para casa por R$ 79.

Amarre já

As antenadas que se renderam à bandana e estão experimentando os muitos jeitos de uso dela já notaram que o acessório é perfeito para incrementar qualquer produção. O vixe amou o modelito da Youcom - pela cor azul marinho - um tanto diferente dos tons vermelho e preto que reinam entre os acessórios. Preço: R$ 29,9.





Kit fashion

Um par de óculos bapho e que ainda vem com uma corrente trendy para você amarrar. Está bom para você? Se rolou sentimento, olhos abertos para esse modelito encontrado na lojinha virtual da Shein que sai por R$ 35,99. Dica de stylist: aposta em um visu bem urbano para combinar com o combo.

Na cabeça

A tribo fashion que ama um pack de presilhas para mandar ver nos muitos penteados, ou simplesmente, fazer um coordenação estilosa com elas, vai curtir o lançamento da Zara, ideal para aqueles dias que o cabelo dá bastante trabalho. Preço: R$ 119.

***

Nota 0

As pessoas estão perdendo a capacidade de dialogar. Duas amigas acabaram uma amizade de infância por não compartilharem uma mesma opinião. De última!

Nota 10

As fashionistas estão aderindo aos chapéus no estilo militar. Bem apropriado, já que no momento vivemos uma verdadeira guerra no combate ao covid.