Estrutura com fãs cede em entrevista com Ryan Reynolds na CCXP; veja

A aguardada participação de Ryan Reynolds na Comic Con Experience (CCXP) São Paulo 2019 teve um momento de susto neste sábado (7).

O ator estava no palco quando parte da estrutura que o separava dos fãs cedeu após o ator pular para cumprimentar a plateia. As placas desabaram ao redor do ator, que, rapidamente, conseguiu subir de volta para o palco.

To aqui na CCXP VENDO O RYAN REYNOLDS DAI O PALCO CAI EM CIMA DELE MANOOO pic.twitter.com/bmjfQ9U2OR — Juliana Cunha (@jucunha85) December 7, 2019

Equipes da organização da CCXP e assessores rapidamente ajudaram o ator a se levantar e também parte da plateia que caiu junto com a estrutura. Não há informação de feridos.

O ator participava do painel de "Free Guy - Assumindo o Controle", novo filme da Fox. No domingo (8) ele participa de um painel sobre "Esquadrão 6".

Nas redes sociais, fãs e espectadores da CCXP comentaram o acidente."O palco que o Ryan Reynolds tava na CCXP caiu meu deus", escreveu uma usuária no Twitter.