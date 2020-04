Estrutura móvel já ofertou 2 mil quentinhas e lavou 2,4 mil kg de roupas em Salvador

Desde que chegou ao Terminal do Aquidabã, a estrutura móvel que funciona como lavanderia industrial já higienizou 2,4 mil kg de roupas e pertences de pessoas em situação de rua em Salvador. Além disso, o espaço oferece também alimentação e assistência psicossocial.

O equipamento é fruto de uma parceria da Prefeitura, através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), com a Agência Adventista para o Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Leste (Adra).



Segundo a gestão municipal, a estrutura também ofertou 2,1 mil quentinhas com refeições e outras 2,1 mil com lanches para a população em situação de rua. A proposta do equipamento é ajudar esse público neste período de combate ao novo coronavírus.

Ao todo, são realizados cerca de 500 atendimentos por dia, das 8h às 15h. A lavanderia industrial tem capacidade para lavar e secar 280 kg de roupa e cada processo, que dura cerca de uma hora e meia. Também são distribuídas cerca de 500 quentinhas diariamente.



Todas as pessoas em situação de rua que buscam auxílio nos serviços da lavanderia passam pelo acompanhamento psicossocial e são orientados em relação à importância da higienização pessoal para o combate ao vírus e recebem informações sobre abrigamento. Quem demonstrar interesse em sair da rua será encaminhado para uma das vagas oferecidas através da Sempre nas unidades municipais de acolhimento provisório.



A estrutura móvel possui cozinha para preparação das refeições, uma sala para atendimento psicossocial e outro compartimento com máquinas industriais de lavagem e secagem. O acesso ao serviço é feito através das equipes de abordagem social da Adra e Sempre, com reforço de 15 voluntários.