Estudante agride professor em Simões Filho após tirar nota baixa

Um professor foi agredido por uma estudante em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, nesta terça-feira (19). A confusão aconteceu no Colégio Estadual Manoel de Jesus, na Praça da Bandeira, no Centro da cidade. O docente sofreu um corte na cabeça e precisou levar dois pontos. A agressão ocorreu por causa de uma nota baixa.

Segundo o titular da 22ª Delegacia (Simões Filho), Leandro Acácio, o professor estava entregando as notas dos estudantes quando uma das alunas ficou irritada porque teve rendimento abaixo do que esperava. Durante a discussão, ela lançou a maçaneta da porta da sala de aula no professor.

O objeto atingiu a cabeça do docente e fez um corte na regiões do pescoço e da orelha. A direção da escola acionou a Polícia Militar, mas a estudante já havia saído do colégio. O professor foi levado para o Hospital Municipal de Simões Filho, onde recebeu atendimento médico, dois pontos para suturar o corte e depois foi liberado.

“O professor esteve na delegacia, na tarde desta quarta-feira e registrou a ocorrência. Vamos fazer um termo por lesão corporal e encaminhar para o Ministério Público para que sejam adotadas as devidas providências”, contou o delegado.

Em nota, a Secretaria da Educação da Bahia (SEC) informou que abrirá um processo de sindicância para apurar a situação e que a direção da escola reunirá o colegiado escolar para definir as medidas a serem adotadas.

Nenhum dos envolvidos tive os nome divulgado.