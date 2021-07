Estudante da UFRB fica em terceiro lugar em mostra de Cannes

Rodrigo Ribeyro, estudante de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), conquistou o terceiro lugar da Cinéfoundation, mostra competitiva reservada a estudantes no Festival de Cannes. Rodrigo concorreu com o curta-metragem Cantareira.

Responsável pelo roteiro, direção, montagem e até desenho de som da obra, Rodrigo Ribeyro estava entre os 17 finalistas, dentro de um universo de 1.835 inscritos integrados a 490 escolas de cinema. O curta foi produzido como trabalho de conclusão de curso da Academia Internacional de Cinema.

“Primeiro, parabenizo a equipe e o elenco pelo feito. Só a coletividade torna isso possível. Fico muito feliz com esse terceiro lugar na Cinéfondation aqui em Cannes. A representatividade desse prêmio é o que mais importa, principalmente em se tratando de uma competição entre filmes majoritariamente europeus ou oriundos de outros países desenvolvidos", comemorou Rodrigo Ribeyro.

Enredo

Em 23 minutos de duração, Cantareira mostra a história de Bento e Sylvio, neto e avô, ambos com raízes profundas na Serra da Cantareira - área reservada da Mata Atlântica na cidade de São Paulo -, mas em momentos diferentes de vida. Bento, trabalhador e morador do centro de São Paulo, decide voltar ao lugar onde cresceu, a casa do avô Silvio, buscando, além do sossego, um emprego. A partir da trama, o filme cria uma contraposição entre o meio rural e a metrópole.

Trajetória

Em 2017, Rybeiro estreou com o curta híbrido - qu emistura ficção e realidade - Entrevista com o Grande Diretor Rodrigo Bok, que usa imagens reais de um circuito de segurança para retratar um roubo enquanto insere a ficção através de uma falsa entrevista com seu alter ego.

No primeiro semestre de 2019, Rodrigo filmou Cantareira. Seu projeto seguinte foi desenvolvido na Amazônia, onde filmou o curta documental Antes do Çairé, que retrata a vida dos catraieiros (remadores) e dos ritos religiosos de Alter do Chão, em Santarém, no Oeste do Pará, nos dias que antecedem o início da maior festa local. Lá, também filma o clipe da faixa Subjetivo Objetivo, do duo experimental Em Coma Sintético.

Durante a pandemia, Rodrigo Rybeiro tem se dedicado à produção de curtas experimentais, como O Retorno do Meu Vô. Também escreveu um roteiro para um curta e outro para um longa.