Estudante de 18 anos morre após desmaiar durante o sexo, diz marido

Vitória Castro, uma jovem de 18 anos, morreu dentro de casa em São Vicente, litoral de São Paulo. O marido da estudante, de 19 anos, disse à polícia que a garota morreu após ter desmaiado durante uma relação sexual. Segundo o G1, o resgate foi acionado logo após a vítima passar mal, mas ela morreu ainda na residência.

A morte ocorreu por volta das 1h40 desta quinta-feira (18). Os policiais foram acionados ao imóvel e, chegando lá, encontraram o pai da vítima. Ele relatou às autoridades que o genro ligou pedindo ajuda e informando que a estudante havia desmaiado no banheiro.

O pai encontrou o genro abraçado à sua filha ao chegar ao local. Em seguida, acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando os policiais chegaram ao endereço indicado, encontraram Vitória já sem vida.

O resgate atestou o óbito, mas não a causa da morte, alegando, que a vítima não aparentava marcas de agressão. O marido relatou à polícia que, após ter uma relação sexual com sua esposa no quarto, foi para o banheiro, e ao tomar banho, chamou a jovem. Ainda de acordo com o depoimento dele à polícia, quando os dois estavam em nova relação sexual, ela deu um suspiro e desmaiou.

Vitória tinha sido mãe de um menino há dois meses.

De acordo com a Polícia Civil, foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há previsão para a divulgação dos resultados. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Sede de São Vicente e encaminhado ao 2º DP do município, onde será investigado.