Estudante de medicina é preso por aliciar crianças pedindo fotos nuas

Um homem de 30 anos foi preso nesta quarta-feira (31), no Mato Grosso, após ser suspeito de induzir crianças a enviarem fotos e vídeos com conteúdos sexuais durante jogos online. As vítimas tinham até 13 anos.

A polícia Civil do Distrito Federal conseguiu prender o suspeito, que é estudante de medicina, mas agia em vários estados, como no Mato Grosso e Minas Gerais. Ele estava foragido desde 2021 e pode ter feito vítimas na Bolívia.

(Foto: Reprodução / PC MT)

As investigações, segundo informações do site G1, começaram em junho do ano passado, quando uma mãe desconfiou que seu filho, de 12 anos, estava sendo vítima do estudante de medicina durante o jogo virtual. Na conversa, ela percebeu que o suspeito pedia fotos nuas ao menino e também enviava outros vídeos e fotografias pornográficas dele mesmo para o menor.

A influência que tinha nos jogos online ajudava a encontrar novas vítimas menores, com a promessa que iria colocá-las em posições de destaque nos games. "Uma vez que conquistava a confiança das crianças, fornecia um número de WhatsApp, registrado em nome de terceiros, e passava a enviar e a receber tais vídeos", diz um trecho da nota da Polícia Civil.

(Foto: Reprodução / PC MT)