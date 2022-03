Estudante é esfaqueado por colega dentro da sala de aula, em Porto Seguro

Um estudante de 16 anos foi vítima de golpes de faca desferidos por um colega de turma, da mesma idade, dentro do Complexo Integrado de Educação, onde estudam, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O ato infracional ocorreu na manhã desta quarta-feira (23), na presença de outros colegas. A PM informou que a vítima foi ferida na perna e socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O suspeito foi apreendido. Em entrevista à TV Bahia, o diretor do Núcleo Territorial de Educação (NTE) de Eunápolis, André Ribeiro, o autor tem transtorno de ansiedade.

O gestor informou que não há histórico de brigas entre o suspeito e o adolescente ferido, mas disse que a unidade vai apurar o que pode ter motivado a agressão.

“O que atribuímos é que o agressor, na escola anterior, por diversas vezes solicitava sair mais cedo porque tinha transtorno de ansiedade e fazia tratamento no CAPES. Essa informação (de briga) não foi trazida à escola pelos responsáveis e estamos averiguando isso”, comentou o diretor.

O adolescente infrator foi levado para a delegacia, na companhia dos pais e deve ser encaminhado para o Ministério Público.

De acordo com a Secretaria Estadual da Educação (SEC), as aulas na unidade foram suspensas e serão retomadas na quinta-feira (24). A gestão acrescentou que prestará suporte e dará apoio psicológico e toda assistência necessária aos estudantes do Complexo Integrado e às famílias dos envolvidos.