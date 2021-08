Estudante é morto a tiros em escadaria na Fazenda Grande do Retiro

O jovem Luiz Carlos Mendes Cerqueira Júnior, 23 anos, foi morto a tiros no bairro da Fazenda Grande do Retiro, na noite dessa terça-feira (24). O crime aconteceu em uma escadaria da Rua Pedro Araújo, que faz ligação com a Avenida San Martin.

Segundo informações de moradores, Luiz desceu em um ponto de ônibus na avenida, e quando subia a escada para chegar em casa, começou um tiroteio. Ele foi atingido pelos disparos e morreu no local.

Luiz voltava para casa quando foi baleado

(Foto: Reprodução)

Luiz era estudante e voltava de um curso de radiologia, segundo informações da Polícia Civil. Não há mais detalhes sobre os autores dos disparos. Policiais militares da 9ª CIPM estiveram no local e isolaram a área para a realização da perícia.

A reportagem do CORREIO esteve no local, mas os moradores não quiseram falar sobre o crime.

O crime será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).