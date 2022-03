Estudante é morto com tiro na cabeça dentro de colégio em Pernambués

Um estudante de 18 anos, identificado como Max Santos de Oliveira, foi morto por volta das 10h da manhã desta sexta-feira (11) no estacionamento do Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleeiro, no bairro Pernambués, em Salvador.

De acordo com informações iniciais, o suspeito de executar a vítima não estuda na unidade de ensino, mas teria acessado a área interna por dos portões do fundo da instituição.

Maxwell, de 19 anos, foi baleado no estacionamento do colégio

“Eu ouvi muitos disparos, quase 10 eu acho. Foi bem barulhento, pensei que estava matando um monte de gente”, contou um homem que reside nas imediações do colégio. Ao CORREIO, uma estudante relatou o desespero ao ouvir o barulho dos disparos. Ela conta que estava na sala de aula no momento em que a execução aconteceu. “Fiquei desesperada, entrei em pânico. Corri logo pro banheiro com medo de pegar. A gente estava na sala e foi um barulhão. Mesmo de longe, todo mundo ouviu”.

Amigos e familiares estiveram no local, mas não quiseram comentar o caso.

Investigação

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que determinou a apuração imediata e rigorosa do crime. De acordo com a pasta, a investigação está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O texto destaca que, em 2021, o jovem já havia sido apreendido pela Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) por tráfico de drogas.

A Secretaria Estadual da Educação, também por meio de nota, lamentou o corrido e disse estar consternada com evento, assim como toda a comunidade escolar. As aulas na unidade de ensino foram suspensas.

"A direção da escola acionou o Serviço Móvel de Urgência (SAMU), a equipe da Polícia Militar e entrou em contato com a família. A equipe da SEC e psicólogos do órgão prestam atendimento à comunidade escolar e à família do rapaz", diz o comunicado.