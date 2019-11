Estudante invade escola e atira contra colegas em Minas Gerais

Um estudante invadiu uma escola na cidade de Caraí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e disparou contra alunos, na manhã desta quinta-feira (7). Segundo informações do Estado de Minas, dois adolescentes de 15 e 16 anos foram baleados.

O crime aconteceu dentro da Escola Estadual Orlando Tavares, quando acontecia a aula de educação física de uma das turmas, por volta das 8h.

A instituição atende alunos do 6º ano do ensino fundalmental ao 3º do Ensino Médio. O suspeito dos disparos foi preso pela Polícia Militar.