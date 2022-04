Estudantes de escola particular em Salvador recebem falsas ameaças de atentado

Alunos do Colégio Salesiano Dom Bosco, na Avenida Paralela, em Salvador, ficaram assustados depois que mensagens sobre um suposto "massacre" na instituição viralizaram por meio de um aplicativo de mensagens. O texto dizia que o crime seria cometido por uma aluna do oitavo ano da escola nesta sexta-feira (8). Com medo, os pais de alguns estudantes decidiram não enviar os filhos para o colégio. Segundo a escola, as ameaças eram falsas.

"Ao contrário do que está sendo divulgado, as informações tratam-se de fake news veiculadas por uma conta de Instagram anônima", disse a instituição por meio de nota.

Segundo o colégio, o boato surgiu a partir dos comentários de alunos a respeito de um desentendimento entre dois estudantes. No início desta manhã, a instituição recebeu familiares dos estudantes que buscavam explicações. Os estudantes que não compareceram às aulas ou avaliações no dia de hoje, a escola irá tratar individualmente.

"Quanto aos administradores dos perfis anônimos, a equipe de Tecnologia da Informação, em parceria com o setor Jurídico, já está investigando os envolvidos e medidas cabíveis serão tomadas", finalizou a instituição. Por conta das ameaças que se espalharam rapidamente, a Polícia Militar compareceu ao local para uma ronda escolar.

A mãe da aluna apontada como autora das ameaças registrou um boletim de ocorrência na Delegacia do Menor Infrator (DAI). O objetivo é retirar o perfil anônimo que está publicando a imagem da sua filha do ar . "Foi divulgado que ela iria fazer um massacre na escola, que ela iria matar todo mundo e isso é mentira. No dia desse suposto massacre eu fui no colégio conversar com a coordenação", explicou a mulher que preferiu não se identificar.

Segundo ela, sua filha tem recebido ameaças constantes por conta dos boatos. "Há ameaças de pegar minha filha na escola, de esmurrar, de dar cabo da vida dela. Ameaças de se reunirem pra baterem coletivamente nela", explicou.

A mãe da aluna disse que a filha já estuda no colégio há quatro anos e nunca passou por uma situação parecida. "Incialmente, a escola me deu todo o suporte, entrou em contato comigo para informar que houve uma desavença em sala de aula e eu pensei que fosse algo besta de criança. Para minha surpresa, algumas horas depois, comecei a receber mensagens de outras mães me informando de toda essa situação", detalhou.

De acordo com a mulher, a menina já passou por algumas situações de bullying na escola, mas nada tão sério quanto o que aconteceu nesta semana. Ela contou ainda que a menina teve uma crise de choro ao ver todas as mensagens sobre o assunto nas redes sociais.

Ainda não há informações sobre qual foi a atuação da PM na escola. Procurada, a corporação pediu para que o contato fosse feito diretamente com o colégio. A Polícia Civil também foi procurada, mas não encontrou registro do caso.