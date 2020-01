Estudantes fazem manifestação na porta do Odorico Tavares

Estudantes, ex-alunos e simpatizantes do Colégio Estadual Odorico Tavares, no Corredor da Vitória, em Salvador, estão fazendo uma manifestação na porta da escola, na tarde desta sexta-feira (24). O motivo do protesto é pressionar o governo para desistir do plano de vender o prédio em que funcionava a escola.

Com faixas e cartazes, eles pediram mais diálogo por parte da Secretaria da Educação e acusaram o governo de fazer uma política de sucateamento do Odorico Tavares, além de de ceder às investidas da especulação imobiliária.

O grupo se concentrou na calçada do colégio por volta das 15h e policiais militares acompanham a manifestação do outro lado da rua. O colégio foi fechado com tapumes depois que um grupo de cerca de 30 pessoas ocupou o espaço no início da semana. Eles abandonaram o local cerca de 10h depois. Professores e alunos disseram que esse isolamento do prédio nunca havia acontecido, nem mesmo durante o carnaval.

Nesta sexta, um dos estudantes usou o espaço para dizer, através de uma pichação, que o colégio foi "embalado para a especulação". Outra frase dizia que "quem fecha escola abre prisão". Alguns motorista que passam pela região buzinam em solidariedade, e pedestres param alguns minutos para observar o que está acontecendo.

O governo do estado argumenta que a demanda de matrículas era baixa e que, por isso, essas e outras escolas do estado estão sendo encerradas e os estudantes transferidos para outras unidades. Os professores negam, e dizem que a Secretaria adotou uma postura de esvaziamento desses centros de ensino e pedem mais diálogo no processo.