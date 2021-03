Estudiosa de produtos naturais, empresária se tornou referência em estética afro

A empreendedora Bárbara Aguiar, do Yalodê Cabelos Naturais, foi a convidada do Empregos e Soluções desta quarta, com Flávia Paixão.

Barbara contou sobre como decidiu montar o próprio negócio voltado para a estética negra. O que foi determinante? A criação ao lado de mulheres fortes e empoderadas, ainda que a palavra ainda não estivesse na moda.



Filha e sobrinha de trançadeiras, a empresária contou que viu a mãe abrir o primeiro salão na varanda de casa. E a partir dali viu que sua educação voltada à conscientização e valorização da estética negra poderia ser um negócio.Na live, Bárbara contou como projetou o Yalodê Cabelos Naturais e como se tornou uma referência no tratamento dos cabelos afros. “Sou uma estudiosa dos cabelos. Pesquiso produtos, analiso. Nós mulheres negras, mesmo quando a indústria não nos dava acesso a esses produtos, nós conseguimos. Quantas vezes minha mãe, me fazia recolher as folhas de ‘alumã’ no quintal, a babosa, tudo para produzir produtos para o nosso cabelo’, contou.