Estudo revela quem são os maiores devedores de impostos da Bahia; vela lista

O débito com impostos acumulado por empresas que operam no território baiano atinge hoje a espantosa cifra de R$ 21,5 bilhões, aponta um estudo da Federação Nacional do Fisco (Fenafisco) que será divulgado hoje, durante o congresso realizado pela entidade em Costa do Sauípe. O montante atual da dívida ativa do estado, obtido em primeira mão pela Satélite, equivale a 60% da receita tributária da Bahia em 2021 - calculada em R$ 35,5 bilhões. No ranking dos dez maiores devedores, a primeira colocação é ocupada pela Petrobras. Ao todo, os impostos devidos pela estatal somam R$ 464,4 milhões. Logo abaixo, aparecem a Telemar Norte Leste (R$ 343,6 milhões) e a SNS Automóveis (R$ 229,3 milhões), ambas em recuperação judicial.

Gigantes na lista

A quarta e quinta posições são ocupadas pela Nestlé e pela Sansuy, indústria que produz materiais plásticos no Polo de Camaçari e também enfrenta recuperação judicial. As duas devem, respectivamente, R$ 215,2 milhões e R$ 186 milhões em tributos.

Menos é mais

O grupo integra a lista de grandes devedores de impostos do estado, com débitos que variam de R$ 128,8 milhões a R$ 160,9 milhões, inclui ainda duas distribuidoras de combustíveis, Petróleo do Valle e Bomm Petro, a TIM Nordeste, a fábrica de laticínios Palmeira dos Índios e a Cable Bahia, operadora de TV por assinatura. Juntas, a dívida das dez maiores empresas no ranking totaliza cerca de R$ 2,1 bilhões, aproximadamente 10% do calote tributário na Bahia, de acordo com o levantamento da Fenafisco com base em dados oficiais obtidos junto às secretarias da Fazenda nos estados.

Mudança para Brasília

O governador Rui Costa (PT) confirmou a aliados próximos que foi convidado formalmente a ocupar um ministério na gestão do presidente eleito Luis Inácio Lula da Silva. Embora mantenha sigilo em torno do cargo reservado a ele no futuro governo do petista, Rui descartou a Infraestrutura, hipótese ventilada nos últimos dias por dirigentes e parlamentares do PT baiano. No entanto, admitiu que foi oferecido o comando de uma área semelhante. O que reforça as especulações sobre sua ida para o Ministério das Cidades, pasta que Lula cogita recriar.

Dupla dendê

Além do deputado federal Antônio Brito (PSD), anunciado ontem como membro do Conselho Político da equipe de transição, outro baiano pode entrar na lista de 50 nomes escolhidos para preparar a saída do presidente Jair Bolsonaro (PL) e a chegada de Lula ao Palácio do Planalto. Trata-se do senador reeleito Otto Alencar, um dos cinco nomes do PSD indicados pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, para compor a tropa de transição.

Cara no muro

O governador eleito Jerônimo Rodrigues (PT já foi avisado de que enfrentará dificuldade para tocar duas obras citadas por ele como prioridades: a ponte Salvador-Itaparica e o monotrilho do Subúrbio. Fora os abacaxis que travaram os projetos, há a falta de caixa do estado e da União para tirá-los do papel.