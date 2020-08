Estudos apontam que crianças assintomáticas podem transmitir coronavírus por semanas

Dois estudos apontam que crianças assintomáticas podem carregar o coronavírus por semanas e infectar outras pessoas. Foram analisadas 91 crianças em 22 hospitais da Coreia do Sul.

O novo estudo, publicado em 28 de agosto no site da revista médica Jama Pediatrics, foi conduzido por Roberta L. DeBiasi e Meghan Delaney. De acordo com o estudo, 22% das crianças não desenvolveram sintomas durante toda a infecção; 20% começaram assintomáticas, mas mais tarde desenvolveram sintomas; e 58% tiveram sintomas desde o primeiro teste positivo.

O estudo também apontou que existem diferenças no tempo em que as crianças permaneceram sintomáticas, variando de três dias a três semanas. Um quinto dos pacientes assintomáticos e aproximadamente metade dos pacientes sintomáticos ainda estava transmitindo o vírus três semanas após a infecção inicial.

Jovens

Outro estudo, realizado por pesquisadores de Boston, encontrou cargas virais altas entre os pacientes mais jovens. Foram colhidas amostras de secreção do nariz e da garganta de 49 pacientes com menos de 21 anos de idade. O estudo encontrou muito mais presença do vírus entre eles do que entre adultos sendo tratados em unidades de terapia intensiva para covid-19.

O estudo foi publicado em 1º de agosto no periódico científico The Journal of Pediatrics. Também foram encontrados muito menos receptores ECA-2 entre as crianças menores do que entre os jovens e adultos. Os receptores são apontados como a porta de entrada para a covid-19 nas células do corpo.

As pesquisas mostram que crianças e jovens apresentam poucos ou nenhum sinal de estarem doentes, mas isso não exclui a possibilidade de eles desenvolverem formas graves da doença, que podem gerar sequelas duradouras e ou a morte.