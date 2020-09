'Eu era atriz de mim', diz ex-Malhação Benjamin sobre transição de gênero

A atriz Beatriz Damini, que deu vida à personagem Martinha, em Malhação – Toda Forma de Amar, passa a se chamar Benjamin a partir desta terça-feira (22). Em seu Instagram, o ator e cantor dividiu seu momento de felicidade. Com uma foto de quando ainda era pequeno e um textão cheio de sinceridade, ele relatou sua transição sexual.

“22 de setembro de 2020 12:02. Benjamin quer te contar uma história. Ele sou eu. Nessa foto eu tinha 3 anos. Aos 3, eu acreditava ter nascido no corpo errado e por muitos anos rezei antes de dormir pra acordar no dia seguinte no corpo certo, no corpo de um menino. Aos 4, convenci meus amigos da escola de que eu era um menino disfarçado de menina, mas ninguém além deles poderia saber”, começou ele.

“Eu sou uma menina e pra sempre vou ser. Mas eu não me sinto menina. Não sei nem ser menina. Não interessa. Aprende. É assim que vai ser. Enxuga essas lágrimas. Engole esse choro. Engole tudo o que te diferencia das outras meninas. Engoli. Comprei sutiã. Sou uma menina”, seguiu.

“Aos 18 comecei a namorar Ana. Ana não é o nome dela de verdade. Tipo Beatriz. Mas por 21 anos esse nome fez muito sentido. Atriz. Era isso que eu era. Atriz de mim. Quando Ana terminou comigo, eu percebi que eu não sabia quem eu era de fato. Fui buscar”, continuou ele.