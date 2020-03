'Eu falei Faraó': baianos se comunicam através de hit durante quarentena; vídeos

Quem disse que a única forma de falar com os conhecidos durante a reclusão pelo coronavírus é o zap? Quase totalmente restritos aos diálogos virtuais, os baianos desenvolveram uma nova forma de comunicação baseado no hit atemporal "Faraó", sucesso no vozeirão de Margareth Menezes.

A técnica de conversação é simples: asta chegar na janela, e cantar "Eu falei Faraó, que seus vizinhos - com sorte - imediatamente responderão com um "êêêê Faraó" em uníssono.

A brincadeira tem se espalhado na internet, onde vários vídeos foram publicados mostrando a animação. Quer saber se está tudo bem com a vizinhança? "Eu falei Faraó"; quer dar um "oi sumido" naquele gatinho do prédio da frente? "Eu falei Faraó"; quer irritar o vizinho chato? Meta um "Eu falei Faraó" bem alto.

Margareth Menezes já chancelou a novidade. Em um post no Instagram do CORREIO anunciando a comunicação à baiana durante a quarentena, ela comentou. "Que bom saber que nosso povo tá animado. Eu falei Faraó", puxou.

Veja alguns vídeos da conversação travestida de cantoria registrados em bairros como Pituba e Acupe.





No mesmo post no Instagram do CORREIO, os seguidores demonstraram-se empolgados. "Minha Bahia é a melhor, com certeza", comemorou Ayla Jesus. "Baiano é outro nível até na quarentena", avaliou Tatiana Santana.

