- Eu não consigo me acalmar!

E lá se foi o primeiro mês de 2020.

Você viveu bem estes primeiros dias?

Espero sinceramente que esteja aproveitando o privilégio do tempo que lhe foi concedido.

Por aqui, aquela loucura de sempre. Ano novo e, com ele, novos e diferentes desafios. Janeiro é um mês de reflexões pra mim. Tenho gana por evoluir como ser humano. Quero ser alguém melhor para aqueles que convivem comigo. Gosto de ser útil e, desta forma, busco me aperfeiçoar emocional e intelectualmente. Leio bastante. Busco conselhos e mentorias. Tudo que for possível pra expandir meus pensamentos e equilibrar meus sentimentos. Acredito que para chegar em lugares novos, não adianta usar mapas antigos. Não tem outro jeito. O preço da evolução é nada menos que a inovação. Pra isso, quero fazer diferente e melhor tudo aquilo que vinha sendo feito no ano anterior. Eu não paro. Eu me movimento na direção daquilo que quero ser e alcançar. Você também é assim?

Com uma agenda sempre conturbada e cheia de compromissos profissionais, acredito que viver crises em relação ao tempo dedicado à família não seja um "privilégio" apenas meu. Todos estamos sobrecarregados de trabalho e de informação. Como se não bastasse nossa carga horária de trabalho, nossa jornada continua no WhatsApp e em outras redes sociais. Por um lado, tudo isso é maravilhoso por nos presentear com o benefício da redução de distâncias através da conectividade. Por outro, toda essa hiperconexão, se mal utilizada, pode nos afastar de quem amamos ao invés de diminuir distâncias.

Fico me perguntando como encontrar o equilíbrio entre uma vida profissional próspera e relações familiares e fraternais saudáveis. Já parou para observar que tanto o primeiro quanto o segundo usam o mesmo combustível? Tempo e atenção. Se tempo é dinheiro, atenção provavelmente seja a pedra mais preciosa e rara que existe. E quando o assunto é cultivar uma família cheia de vida, estes dois elementos precisam ser diligentemente observados e cuidados. De que adianta ter muito tempo disponível para seus filhos se sua atenção não estiver dedicada a eles? Poucas horas e/ou minutos na presença da sua família, com atenção totalmente ofertada a eles, torna o pouco tempo absurdamente suficiente e curador.

Você não imagina a chance revolucionária do bem que existe quando você encontra alguém casualmente na rua, abre um grande sorriso e pergunta como aquela pessoa está. Se você verdadeiramente estiver fazendo esta pergunta com interesse em ouvir e receber a carga que aquela pessoa pode te entregar como resposta a sua pergunta, talvez você transforme uma tristeza em alegria. Tudo porque você combinou tempo e atenção ao mesmo tempo.

Há algumas semanas, eu estava dando banho no meu Bento. Naquele dia, acabamos passando do horário dele na rotina de banho e soninho. Te aconselho a seguir as rotinas do seu filho se não quiser sofrer ataques de choros de alguns milhares de decibéis. Pois bem, Bento foi tomado por uma crise assustadora de choro alimentada por uma alta carga de sono. Era uma sexta-feira de uma semana insana de problemas normais de trabalho. A paciência não estava das maiores. O cansaço também já me cobrava a hora. Na minha cabeça, eu só precisava acelerar o banho e acabar com aquele sofrimento do baixinho. Eu dizia pra ele respirar, parar de chorar e nada…

Até que de repente, entre um berro cheio de lágrimas e outro, Bento disse:

- Eu não consigo me acalmar!

Naquela hora, percebi que meu cansaço me deixou desatento com a parte mais importante da minha existência. Meu filho. Minha família. Eu o peguei no colo, entrei debaixo do chuveiro quentinho bem abraçado com ele, chorei silenciosamente enquanto seu choro ia dando lugar para bocejos e sua cabecinha cheirosa de shampoo Johnson&Johnson ia deitando no meu ombro e descansando. Ele se acalmou quando me despi da minha desatenção e o vesti com meu tempo e dedicação.

Como é difícil fechar essa equação. Família + Trabalho + Tempo + Sucesso + Dinheiro + Atenção. Tudo precisa de tempo. E tempo de qualidade. Fique atento. Não permita que o resto tome o lugar daquilo que você realmente sentirá falta se um dia a falta resolver bater à sua porta.

Provavelmente, tem muita gente ao nosso redor que também não está conseguindo se acalmar.