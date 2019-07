'Eu sou rica': Antonia Fontenelle receberá R$ 25 milhões da herança de Marcos Paulo

Ao comemorar a vitória no processo contra as filhas de seu ex-marido Marcos Paulo, Antonia Fontenelle usou o meme "Eu sou rica!". E a apresentadora tem mesmo motivos para se gabar de sua fortura, pois, segundo o blogueiro Leo Dias, ela receberá R$ 25 milhões.

Inicialmente surgiu a informação de que a ex-mulher do Marcos Paulo receberia "apenas" 12,5% da herança, o que equivale a R$ 6,2 milhões. Entretanto, parece que a bufunfa é bem maior, com ela recebendo 50% da herança, dando o total de R$ 25 milhões.

Os outros 50% seriam divididos entre as três filhas de Marcos Paulo: Vanessa Serina, da relação com a italiana Tina Serina; Mariana Sochaczewski, do casamento com a atriz Renata Sorrah; e Giulia Costa, fruto de relacionamento com a atriz Flávia Alessandra.

Com o reconhecimento da união estável com Marcos Paulo, e por isso se valendo das mesmas regras aplicadas ao regime parcial de bens, Fontenelle tem direito à metade de tudo o que foi conquistado pelo casal depois do início do relacionamento.

Mas, de acordo com o acórdão que reconheceu Antônia como herdeira, publicado no Diário Oficial, ela "deve suceder em concorrência com as descendentes do falecido sobre todos os bens particulares que compõem o espólio" do falecido.

Vale ressaltar que dos cerca de 25 milhões, Antonia Fontenelle deverá destinar 16% deles para o escritório de advocacia que a defende, ou seja, cerca de quatro milhões de reais, fora o imposto que ainda será descontado. Ainda assim, Fontenelle deu um baita 'upgrade' em seus dividendos.