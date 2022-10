'Eu tenho lado e vou me posicionar', diz Simone Tebet

A candidata Simone Tebet (MDB) afirmou neste domingo (2), apoós confirmação de que a presidência será decidida em segundo turno, que não ficará isenta na disputa e deve anunciar um apoio, que ainda não foi antecipado. Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) vão disputar o segundo turno. Tebet ficou em terceiro na disputa. “Eu já tenho lado, não vou me acovardar", disse ela no discurso.

"Quero dizer, com todo o respeito, respeito o processo eleitoral, que não terminou agora porque agora é hora dos presidentes dos nossos partidos se posicionarem e pronunciarem. Eu espero que o façam e o façam rapidamente para que depois eu possa, como candidata à presidência que fui, nesse momento tão complexo, onde nós temos, sim, que analisar os resultados da urna para que eu possa me posicionar", afirmou ela, dizendo que só deve se manifestar depois que as lideranças dos partidos de sua coligação - MDB, PSDB, Cidadania e Podemos - falem.

"Eu tenho lado e vou me posicionar", acrescentou, afirmando que independente do que os partidos decidam, ela deve ter uma opinião pessoal manifestada. "A palavra agora está com os presidentes dos partidos porque, repito, sou uma política respeita o processo decisório, o processo eleitoral. Mas que, no máximo, em 48 horas vocês decidam porque eu vou me pronunciar, porque tenho uma responsabilidade junto com Mara".

Tebet aproveitou sua fala para destacar que sai maior dessa eleição.