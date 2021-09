EUA revisa grau de risco para viagens ao Brasil de 'muito alto' para 'alto'

Os Estados Unidos revisaram seu grau de risco para viagens ao Brasil nesta segunda-feira (13), de "muito alto" para "alto". Na guia de recomendações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), o País saiu do nível mais alto, e que enquadra uma série de Estados europeus, como Portugal e França, para um nível que abrange uma lista diversa de nações, incluindo Chile e Uruguai.

No chamado nível 3, o CDC orienta que os viajantes certifiquem-se de estar totalmente vacinados. "Os viajantes não vacinados devem evitar viagens não essenciais para esses destinos", aponta o órgão.

No nível mais elevado de risco, as viagens, no geral, não são recomendadas. Por sua vez, o Brasil segue constando na lista de países cujos passageiros são impedidos de entrar nos EUA em viagens diretas partindo de seu espaço aéreo, exceto por alguns casos.