Evento celebra o Dia da Trabalhadora Rural em Salvador e lembra importância da categoria

Para celebrar o dia da trabalhadora rural, a Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 realizou, nesta quarta-feira (25), o “Café com bate-papo: mulheres que semeiam, cuidam e alimentam". O evento celebra a data de luta por um futuro mais justo e igualitário para as mulheres do campo.

Durante o evento, agentes Cáritas participaram de uma conversa sobre o cotidiano e as lutas das trabalhadoras rurais. O bate-papo foi guiado pela camponesa, integrante da direção estadual do Movimento de Pequenos Agricultores (MPA) em Sergipe, agente Cáritas na Diocese de Propriá (SE) e membro do Conselho Regional da Cáritas, Elielma Barros.

“Estamos vivendo uma conjuntura difícil e a mensagem que eu deixo para todas as mulheres do campo é que cada dia mais a gente consiga resistir na produção de alimentos, guardando sementes, sendo as guardiãs da agrobiodiversidade. Somos nós as guardiãs das ervas medicinais e de saberes. Que nossas ancestrais nos inspirem cada vez mais a sermos resistência e força em nossos territórios”, afirma Elielma.

A camponesa afirmou ainda que a atuação em conjunto, unindo entidades em prol das lutas do campo, é fundamental para a garantia de avanços.

“O Dia da Trabalhadora Rural deve ser celebrado todos os dias pois preciosas são as lutas daquelas e daqueles que semeiam vida, cuidam dos princípios de justiça e seguem sendo, por meio da agricultura familiar, as maiores produtoras de alimentos e de esperanças – mesmo quando a fome volta a ser uma triste realidade de uma parcela significativa de famílias brasileiras”, destaca a assessora regional da Cáritas Nordeste 3, Flávia Palha.