Evento com degustação de chocolates acontece nesta quarta (7) em Salvador

Um evento para degustação de chocolates acontece nesta quarta-feira (7) em Salvador. A Noite Experiência com 12 Desejos do Cacau vai trazer versões do chocolate a partir de criações autorais, além de uma aula sobre a iguaria. A empresária e produtora Carla Maciel convidou a chocolateira e pesquisadora Patricia Nicolau para produzir cocriar o menu da noite experiência e da Amêndoa Chocolateria, o espaço dedicado à iguaria da Cafeteria Botânica. O evento acontece sob reserva, ao custo de R$ 89.

"São 12 experiências que você consegue fazer com o cacau. Tipo amêndoa, mel de cacau, nibs perfumado", diz Carla Maciel sobre o evento, que acontece justamente no Dia Mundial do Chocolate. “Para celebrar o Dia Mundial do Chocolate nada melhor que trazer a rota do cacau da Bahia em uma única experiência com chocolates baianos premiados no mundo, além do agroecológica e das diversas possibilidades que a natureza nos traz com o cacau".

Com releituras inspiradas na doceria nordestina, a Amêndoa Chocolateira coloca o chocolate como protagonista. O menu busca identidade, cor e sabor, mas também valoriza versões sem açúcar e vegano, para atingir um público mais amplo. Primeira chocolateria de Salvador, a Amendoeira é um espaço dedicado à iguaria em parceria com a Cafeteria Botânica - ambas funcionam lado a lado na Casa 478, uma galeria a céu aberto que reúne vários negócios.

O menu da Amêndoas Chocolateria será lançado ao longo do mês de julho, incluindo criações como o Entremet de Chocolate com Caramelo Salgado, fondue de chocolate com leite de licuri, fudge de chocolate com flor de sal e sálvia, sorvete de mandioca com coco queimado e nibs de cacau, pão de mel com calda de cupuaçu, mousse de chocolate com abacate e farofa doce, camadas completas com cracker de gergelim e ganache com especiarias, 7 tentações com texturas do chocolate, suflê de chocolate com calda de manga e gengibre, brownie com sorvete de banana, barras de chocolate de rústica com pitaya e cores biodiversas, trufas de leite de cabra, entre outras.

Quando? 7 de julho às 19h.

Onde? A Casa 478

Rua das Hortênsias 478, Pituba

Reservas 99224.6275

Valor da Noite Experiência: 89