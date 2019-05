Evento da Maison 263 em homenagem às mães movimentou Alameda das Espatódeas

A loja de móveis Maison 263, na Alameda das Espatódeas, promoveu evento, nesta terça-feira (07), para apresentar 6 mesas decoradas por 12 profissionais do seguimento de arquitetura e decoração. O get together foi para celebrar o Dia das Mães, que será no próximo domingo, 12 de maio.



Uma das mesas foi assinada por Celeste Leão e Tuvinha Papaleo em homenagem a Rosário Magalhães. Além da dupla, Selma Bandeira e Liliana Valente, Camila Maia e Zene Ferreira, Danilo Oliveira e Lu Tanajura, Marcos Rolim e Camila Mariana e Marta Azevedo e Verena Verde também produziram ambientações especiais. Abaixo, a galeria completa. Confere!