Evento discute saúde sexual e reprodutiva das mulheres cis lésbicas e bissexuais

O Núcleo de Apoio à Comunidade LGBTQIA+ (AMADO) da Unijorge em parceria com a Monitoria de Saúde da Mulher do curso de Enfermagem promove um evento online para discutir a saúde sexual e reprodutiva de mulheres cisgêneras lésbicas e bissexuais.

O webinar gratuito terá atividades online, nos dias 19 e 29 de abril, sempre às 19h. No primeiro encontro, que acontece na próxima segunda-feira (19), será abordado a saúde sexual e ginecológica com a palestra da médica e especialista em Sexologia Clínica, Andréa Rufino e mediação da professora de Enfermagem da Unijorge e Doutoranda em Enfermagem e Saúde, Luana Moura Campos. No dia 29, o tema será “Gestação e Hipnose em Mulheres cisgêneras lésbicas e bissexuais” com a participação da enfermeira obstétrica, Cíntia Maria Carvalho da Silva Amaral.

Médica e especialista em Sexologia Clínica, Andréa Rufino

Os debates visam chamar atenção para os cuidados preventivos, com enfoque no rastreamento de doenças, como Infecções Sexualmente Transmissíveis, câncer de colo do útero e de mama. De acordo com a professora Luana Moura, a vulnerabilidade dessa população demanda a ampliação dos olhares em torno desse cuidado. “No cenário da saúde, este grupo tem sido pouco assistido em virtude das limitações formativas dos profissionais, bem como do reflexo de uma sociedade culturalmente heteronormativa, que designa as ações de saúde nesta perspectiva”, ressalta.



O webinar será transmitido no canal de Enfermagem da Unijorge no Youtube e as inscrições devem ser feitas através do link: https://www.even3.com.br/webinarsaudedamulher



Serviço:

O quê: Webinar: Atuação da Saúde no Cuidado às Mulheres Cisgêneras Lésbicas e Bissexuais

Realização: AMADO – Núcleo de Apoio à Comunidade LGBTQIA+ da Unijorge

Tema 1 : Saúde Sexual e Ginecológica de mulheres cisgêneras lésbicas e bissexuais

Quando: 19 de abril de 2021, às 19h

Quem: Palestrante: Dra. Andréa Rufino. Médica, Especialista em Sexologia Clínica. Possui Pós-

Doutorado pela UNB; Docente da Universidade Estadual do Piauí. Mediadora: Profa. Me. Luana Moura Campo. Professora da Unijorge e Doutoranda em Enfermagem e Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde da EEUFBA.

Link de acesso: https://www.even3.com.br/webinarsaudedamulher

Quanto:Gratuito