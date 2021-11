Evento do Alô Alô Bahia reúne elite empresarial para almoço em torno de Nizan Guanaes

O evento empresarial de fim de ano do Alô Alô Bahia, que aconteceu no Porto de Salvador Eventos nesta segunda-feira (22), reuniu algumas das principais personalidades empresariais e políticas do estado para palestra de Nizan Guanaes dedicada a pensar o futuro. Os cerca de 300 convidados foram brindados ainda com talk show do palestrante gaúcho Cassio Grinberg, autor do livro ‘Desaprenda’.

Um dos destaques do encontro foi o encerramento, que contou com apresentação surpresa da Timbalada, comandada por Denny Denan e Buja Ferreira. A banda subiu ao palco cantando We Are Carnaval, música escrita pelo próprio Nizan Guanaes. O almoço reuniu mais de 40 marcas patrocinadoras, como o Itaú BBA e Prima Empreendimentos, e contou com apoio do Jornal CORREIO, Tudo São Flores, TD Produções, Buffet Mignon, Thais Bahia, Almir Júnior e Marcelo Gomes.

*A cobertura completa pode ser conferida no portal Alô Alô Bahia.

