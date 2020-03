Evento do Shopping Barra premiará 9 mulheres relevantes na sociedade baiana

No mês dedicado às celebrações do Dia da Mulher, o Shopping Barra premiará 9 mulheres consideradas relevantes na sociedade baiana, seja no campo social, artístico, científico ou profissional.

O Barra Mulher, que terá a cantora e sambista Ju Moraes como mestre de cerimônia, acontecerá nesta quarta-feira (11), a partir das 19h, na Praça Central Euvaldo Luz, no 1º Piso. Atrações musicais animarão a festa.

Neste ano, o público enviou sugestões e ajudou a decidir as personalidades homenageadas. Com a lista de indicadas, um corpo de jurados composto por formadores de opinião, entre jornalistas, artistas, profissionais liberais renomados, entre outros, selecionou os 9 destaques que receberão o troféu, que este ano foi criado pelo designer Ray Vianna e tem inspiração na divindade feminina, ressaltando a elegância, altivez, respeito e coragem da mulher.

Responsável pelo evento, a gerente de Marketing do Shopping Barra, Karina Brito, destaca que a principal proposta da premiação é valorizar o papel feminino na sociedade, além de reconhecer os talentos destas mulheres.

“Essa noite de homenagens é sempre uma festa marcada pela emoção. Reunimos mulheres tão fortes e representativas, com histórias de luta, sem deixar de lado a delicadeza e o charme inerentes à mulher da Bahia”, afirmou Karina.

Karina Brito, gerente de marketing do Shopping Barra (Foto: Divulgação)

Criado em 2010, o Barra Mulher já premiou mulheres como as cantoras Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Margareth Menezes, as escritoras Mabel Veloso e Myriam Fraga, a historiadora Consuelo Pondé, a líder religiosa Mãe Stella de Oxóssi, a designer Goya Lopes, entre muitas outras.

Além da premiação, o shopping também seguirá com uma exposição fotográfica até o dia 31 de março. Dedicada a mulheres vencedoras, com um perfil de cada uma delas, a mostra tem imagens distribuídas por diversos corredores do Barra.