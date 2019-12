Evento em Salvador oferece carros com até R$ 30 mil de desconto

Tanto quem já está na procura por um carro novo ou decidiu agora comprar um automóvel neste final de ano, pode aproveitar as ofertas do Combate das Marcas, que acontece entre esta sexta (13) e o domingo (15), no estacionamento externo do shopping Bela Vista. Os descontos chegam a até R$ 30 mil e dá para adquirir um veículo zero km a partir de R$ 34,9 mil.

Na 22ª edição do evento, a expectativa é de que sejam vendidos 900 carros, o que deve resultar em um montante de R$ 42 milhões em negócios fechados, aponta o diretor da Regional Bahia da Fenabrave, Raimundo Valeriano. No ano, as três edições do evento devem arrecadar R$ 100 milhões ao todo. O Combate é promovido pela Fenabrave e conta com o apoio do Rede Bahia.

O feirão é um boa oportunidade para comprar carros mais baratos, aponta o gerente da Concessionária Indiana da Paralela, Rangel Guimarães. Nestes eventos, as empresas querem fazer com que o cliente saia com o carro zero e concedem alguns benefícios.

“É uma oportunidade fantástica para o consumidor. Quem compra ganha pelas ofertas e pelo interesse da loja de vender o máximo possível”, explicou o gerente.

O valor dos carros chega a até R$ 260 mil, e o cliente pode comprar automóveis de 10 montadoras nos 25 stands das concessionárias que vão funcionar no local. Além do desconto de até R$ 30 mil, o feirão vai oferecer taxa zero e a possibilidade de pagar a primeira parcela só depois do Carnaval.

Para o diretor da Soma, empresa organizadora do Combate das Marcas, Leonardo Sahade, a última edição do evento de 2019 é uma boa oportunidade para passar o final do ano de carro novo. No local, estarão disponíveis 5 mil exemplares para a pronta entrega. “A disponibilidade facilita a rápida entrega para o consumidor”, disse.

Os interessados ainda vão ter mais facilidades no evento. Financeiras estarão no feirão para facilitar a análise de crédito. Também vai ser possível fazer o test drive e a avaliação do automóvel usado no Combate das marcas. Passos que, para os gerentes de concessionárias, são importantes para fazer uma boa escolha na hora de comprar um carro zero.

Apesar da crise financeira, neste ano, o mercado automotivo da Bahia deve registrar um crescimento de 10% na comparação com 2018. De acordo com o diretor da Regional Bahia da Fenabrave, foram vendidos entre 160 mil e 170 mil automóveis no estado até o mês de novembro.

Ato de assinatura da parceria entre a Fenabrave e a Rede Bahia ocorreu na manhã desta quinta (Arisson Marinho/CORREIO)

Parceira da Rede Bahia, a Fenabrave reconhece o papel do grupo como divulgador do Combate das Marcas. “A parceria é um sucesso. A gente não conseguiria o número de vendas que temos sem a ação com a Rede Bahia”, afirmou

Para o grupo de comunicação, a parceria vai além da divulgação - ela é uma forma de se conectar cada vez mais com o seu público. A Diretora de Mercado da Rede Bahia, Juliana Jozzolino, explica que é um compromisso do companhia informar a população sobre as melhores oportunidades que ocorrem na cidade, dentre elas, o Combate das Marcas.

“Entendemos a importância de movimentar o segmento como um todo. É um setor que tem uma participação muito expressiva na nossa economia e precisamos fazer com que o consumidor entenda a vantagem de estar consumindo onde tem a possibilidade de fazer a escolha entre tantas concessionárias e montadoras com preços diferenciados”, disse a Diretora de Mercado.

O CORREIO acredita que a parceria é uma um pilar importante no papel do jornal como um meio para informar a população sobre serviços e ofertas. “É a união de duas grandes marcas que, além de fortalecer o segmento automotivo, reforça o nosso compromisso de incentivar a economia local e ajudar a população, muitas vezes na realização de um sonho, como de ter o seu primeiro carro”, pontuou Lidiane França, executiva de contas do CORREIO.

Na manhã desta quinta-feira (12), ocorreu o ato de assinatura que formalizou, mais uma vez, a parceria entre a Rede Bahia e a Fenabrave para divulgação exclusiva do Combate das Marcas. A assinatura ocorreu na sala de Reunião Por do Sol, na sede do grupo de comunicação.

Dicas para comprar um carro zero

Na hora de comprar um carro, não é o bastante observar apenas os preços ou a estética do veículo. A escolha deve ser bem pensada e estudada, apontam gerentes de concessionárias de Salvador. Para ajudar na hora da aquisição, o CORREIO conversou com Rangel Guimarães, gestor da Concessionária Indiana da Paralela, Edson Moreno, gerente geral vendas da Guebor Toyota,e Francisco Sarno, gerente comercial da Fiori Fiat Paralela. Confira abaixo 10 dicas para fazer um boa compra de um carro zero.

Test Drive - antes de comprar um carro, o indicado é sempre fazer um test drive para sentir a performance e o desempenho do veículo.

Consumo - o cliente deve perguntar qual é o consumo de combustível do automóvel para o vendedor e evitar gastar muito em gasolina depois.

Avaliação do seminovo - se o interessado for trocar de carro, vale a pena levar o caro antigo para uma avaliação na concessionária para entregar o usado e comprar o novo por um valor mais baixo.

Troco - se optar por trocar o seu usado por um carro zero, o cliente não precisa deixar todo o valor do carro para pagar o novo. É possível receber parte do dinheiro e deixar o restante para cobrir parte do automóvel que vai ser adquirido.

Taxas e financiamento - se for parcelar, é importante escolher uma parcela que caiba no orçamento. As opções para financiamento mudam de acordo com o perfil do cliente, mas taxa boa com entrada de 20% a 30% é de 0,99 em média. Se possível, é interessante conseguir um prazo maior para pagar a primeira parcela.

Revenda - o comprador deve observar se o carro vende bem já que os mais vendidos normalmente tem um bom valor de revenda. Depois da compra, o cliente ainda deve fazer as revisões na concessionária e cuidar bem do carro.

Manutenção e garantia - além de checar o valor do carro, o comprador deve se atentar ao valor da manutenção do carro para que o custo não seja uma surpresa no futuro. É possível chegar o plano de manutenção do veículo com o vendedor. O cliente deve checar a garantia do automóvel e estender o período pelo tempo que planeja usar o carro.

Itens de série do veículo - observar se carros mais baratos não possuem mais itens que o carro desejado. É importante que o carro zero possua ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos na frente e travas elétricas.

Mimos para os clientes - o cliente pode sempre conseguir produtos ou serviços gratuitos ao comprar um carro zero, como IPVA grátis, acessórios e emplacamento total grátis.

Pesquisa - antes de partir para a compra, os interessados devem conferir valor dos carros nos sites das concessionárias ou das montadoras para ter ideia do valor do produto.

Serviço

Local: Shopping Bela Vista (estacionamento externo ao lado do Kart).

Hora: Sexta (13) e sábado (14), das 9h às 19h, e domingo (15), das 9h às 17h

Entrada: gratuita

Concessionárias

Hyundai CAOA

Hyundai HMB CAOA

Grande Coréia

Pateo

Indiana Veículos (dois stands)

Revisa

Morena

Fiori

Cresauto

Terra forte

Guebor

Baviera

Sanave

Bremen

MG

Caoa chery

Brune

Eurovia renault

Nova Bahia

Eurovia nissan

Grande Bahia Norte

Grande bahia

Columbia

Retirauto

Marcas

Ford

Fiat

Volkswagen

Chevrolet

Toyota

Renault

Nissan

Chery

Hyundai importados

Hyundai HMB

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier