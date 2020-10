Evento gratuito debate a literatura em tempos de quarentena

Como fica a produção e o consumo literário em tempos de quarentena? Essas são algumas das questões provocadas pela Mostra Literária de Salvador, que acontece de sexta (9) a domingo (11), das 9h às 20h, com transmissão ao vivo pela internet. Edgard Abbehusen, Cássia Valle, Renata Fernandes, Carol Adesewa e Emília Nuñez estão entre os cerca de 50 convidados do evento que está em sua segunda edição.

Mercado editorial independente, formação de público leitor e representatividade também são temas da mostra que acontecerá 100% online e ao vivo. Ao todo, serão três dias com 16 atividades, seis mesas de bate-papo e oficinas em que os participantes poderão conhecer diferentes técnicas e métodos de trabalho sobre escrita criativa, Ilustração e Literatura negra infantil.

"A gente pensou em trazer artistas baianos diversos, pessoas que estão produzindo conteúdo literário nesse período de pandemia, que estão mantendo a produção viva", explica a escritora, professora e corealizadora da Mostra Literária, Lorena Passos, 28 anos. "Ainda existem muitas pessoas tensas com a pandemia e acredito que a literatura, a arte como um todo, traz um acalanto, uma alegria a mais", completa Lorena, responsável pelo evento ao lado de Rebeca Lisboa, Helena Nascimento e Deko Lipe.

As inscrições para todas as atividades são gratuitas e feitas pelo site https://doity.com.br/mostraliterariassa, onde o participante receberá o link para a Mostra Literária. Durante o evento, também é possível contribuir com doações, além de compra de livros. O evento prevê, ainda, uma Praça Literária virtual com realização de sarau no primeiro dia do evento, além de lançamento virtual de livros de autores nos dias 10 e 11.

Serviço

O quê: Mostra Literária de Salvador – 2ª Edição

Quando: 09 a 11 de outubro, das 9h às 20h

Onde: Plataforma de transmissão online Doity Play

Entrada gratuita

Classificação: Livre

Inscrições: https://doity.com.br/mostraliterariassa

Informações: www.mostraliterariassa.com.br





Programação completa





Sexta-feira 09/10

17h – 19h

Mesa de Abertura: Produção e Consumo da literatura em tempos de pandemia

Convidados: Anderson Shon, Renata Ettinger e Valdeck Almeida.

Mediadoras: Lorena Ribeiro e Rebeca Lisboa.

19h – 20h

Praça Literária - Sarau

Convidados: Adriele do Carmo, Anajara Tavares, Sarau da Onça e Vanessa Cerqueira.

Mediadora: Luciana Moreno.





Sábado 10/10

09h – 10h30

Mesa 01: Mercado Literário: Editoras e autores independentes e os desafios da publicação

Convidados: Editoras Caramurê e Solisluna, e e autores Carolina Magalhães e Deko Lipe.

Mediador: Pedro Duarte

10h – 12h

Oficina 01: Escrita Criativa

Convidada: Vanessa Brunt

11h – 12h30

Mesa 02: O Livro é do povo: Difusão e acesso à literatura

Convidados: Projetos Livres Livros e Navegue no Bem, FGM – Fundação Gregório de Matos (PMSSA) com Selo Literário João Ubaldo Ribeiro e Bárbara Falcon da FPC – Fundação Pedro Calmon (SECULT BA) com Programa Leia e Passe Adiante.

Mediador: Rebeca Lisboa

14h – 15h30

Mesa 03: Reverberando a literatura: Influenciadores Digitais

Convidados: Edgard Abbehusen, Lorena Ribeiro, Nay Rosário do Clube Lesbos Salvador e Tiago Valente

Mediador: Deko Lipe

14h – 16h

Aula Aberta: O processo criativo do roteiro de HQ’s

Convidado: Marcelo Lima

18h – 20h

Praça Literária – Lançamento de Livros

Convidados: Alan Alves (Antônia e a caça ao tesouro cósmico), Ana Fátima (Já fui água um dia), Deko Lipe (Meus pais e eu) e Ricardo Santos (Cicatrizes).

Mediadora: Lorena Ribeiro.





Domingo 11/10

09h – 10h30

Mesa 05: A literatura e seus multiversos

Convidados: Carol Vidal, Elton Magalhães, Juvenal Payayá e Mariana Madelinn.

Mediadora: Jacqueline Gama

10h – 12h

Oficina 02: Um percurso pela arte e ilustração

Convidado: Yuri Ferraz

11h – 11h30

Contação de Histórias

Contadora: Helena Nascimento (O que tem atrás da porta?)

14h – 15h30

Mesa 06: Representatividade importa e começa na infância

Convidados: Adilson Passos, Cássia Valle, Emília Nuñez, Eraldo Miranda e Quezia Silveira.

Mediadora: Helena Nascimento.

14h – 15h

Oficina 03: Literatura Negra Infantil

Convidado: Carolina Adesewa (Afroinfância)

16h – 16h30

Contação de Histórias

Contadora: Mariana Caribé

17h – 19h

Praça Literária – Lançamento de Livros

Convidados: Lorena Ribeiro (O divertido glossário de Jana), Renata Fernandes (As coisas que moram nas coisas), Marcos Cajé (Igbo e as princesas) e Érica Falcão (Pipoca: amor de cão).

Mediador: Deko Lipe.