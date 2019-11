Evento gratuito na Ufba oferece teste rápido de HIV nesta quarta (27)

Foto: Divulgação

A III Mostra Baiana de Prevenção, Testagem e Tratamento do HIV e Infecção Sexualmente Transmissíveis (Mobah) acontece nesta quarta-feira (27), das 8h às 17h, no auditório Ophélia Gaudenzi, no Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no Canela. A atividade é gratuita e vai debater o atual status das ISTs, divulgando novos rumos no campo da testagem, prevenção e tratamento do HIV.

Interessados podem se inscrever gratuitamente, de acordo com a disponibilidade de vagas, pelo site (clique aqui). A Mobah tem como público alvo executores, pesquisadores e usuários da rede pública de saúde, além de estudantes e docentes de graduação e pós-graduação, profissionais de saúde pública e membros de organizações da sociedade civil.

'"Esse debate é extremamente importante para a avaliação das medidas de controle da epidemia atualmente adotadas bem como para a elaboração de estratégias mais eficazes de prevenção da transmissão do HIV e outras ISTs", diz Joana Monteiro, professora da Ufba e uma das organizadoras do evento.

No evento também serão apresentados dados atuais obtidos em vivências de sucesso e pesquisas sobre o tema. A testagem rápida para detecção de HIV será oferecida aos interessados. O evento faz parte da Semana Vermelha, em alusão ao 1º de dezembro, que marca o Dia Mundial de Luta contra a Aids.