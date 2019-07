Evento gratuito reúne ex-participantes do The Voice nesta terça (30)

(Foto: Divulgação)

Luz, câmera e... cadeiras viradas. Neste terça-feira (30) estreia mais uma edição do The Voice Brasil, logo depois de A Dona do Pedaço. O reality show que impulsiona a carreira dos cantores brasileiros chega com muitas novidades na tela da Globo/TV Bahia. Os fãs baianos do programa podem diminuir a ansiedade com um evento gratuito realizado pela TV Bahia, que acontece hoje, às 18h, no Shopping Piedade.

Um cenário especial foi montado para receber os ex-participantes Kiko e Jeane, Aila Menezes, Gab Ferreira e Tiago Velame. Com apresentação do jornalista Pablo Vasconcelos, os artistas irão bater um papo sobre suas carreiras e participações no programa, além de relembrar os sucessos cantados em suas respectivas edições.

O time de técnicos e apresentadores: Teló, Ivete, Jeniffer, Tiago, Iza e Lulu

(Foto: Paulo Belote/TV Globo)

Para esta nova temporada, o The Voice recebe o reforço da cantora Iza como jurada, além da atriz e cantora Jennifer Nascimento na apresentação junto com Tiago Leifert.