Evento promovido pelo HUB Salvador reúne grandes nomes baianos do mercado de startups

Startups são empresas que se propõem a resolver problemas do mercado nas mais variadas áreas e tem entre as principais características a base tecnológica e o grande potencial de crescimento rápido. O processo de desenvolvimento desses negócios envolve algumas fases, entre elas o escalonamento, que será o tema central do evento Abará Bout - Descomplicando o Crescimento das Startups, que acontece nesta quinta-feira (14), às 16h30, no HUB Salvador, em formato presencial e gratuito.

“Esse encontro marca o início do Pitck Week 2021, nosso maior projeto voltado para as startups. O intuito principal é compartilhar experiências de startups reconhecidas e que estão no processo de escalonamento para quem ainda não chegou nessa fase, mas está em desenvolvimento. É uma grande oportunidade para trocas e aprendizados”, explica Felipe Venâncio, líder de comunidade do HUB Salvador.

Participam do bate-papo: Augusto Frazão, CEO da Intera, empresa que conecta talentos a empresas inovadoras; Iago Silva, CEO do Traz Favela, negócio que oferece serviços de entrega dentro das periferias; e o Bira Mercês, CEO da Sanar, startup que atua em toda a jornada médica através de uma plataforma de educação online.

“Ao trazer representantes de empresas atuantes em mercados completamente diferentes, tornamos a experiência ainda mais rica para os participantes porque a jornada de cada um deles tem suas particularidades”, finaliza Felipe.

As pessoas interessadas em participar do evento, devem fazer a inscrição através do site do evento. As vagas são limitadas.