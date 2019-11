Evento provoca debate sobre inovação no campo

Agropecuária Enquanto você lê esse texto, alguém está pensando em soluções tecnológicas para o agronegócio produzir mais, com melhor qualidade, em menos tempo e ainda com menos custo. E se você está Bahia, este alguém deve estar na e-Agro, feira de inovação e tecnologia do agronegócio iniciada ontem (8/11) e que segue até amanhã em Vitória da Conquista. São pessoas que desde as 18h de sexta estão no Hackathon – Cadeia Produtiva Pecuária de Corte, uma maratona tecnológica de 52 horas na qual os participantes desenvolvem uma tecnologia voltada para solucionar gargalos deste setor na Bahia.

Para facilitar o trabalho dos 50 participantes da maratona criativa e tecnológica, a Federação da Agricultura da Bahia (Faeb), realizadora do evento junto com o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena e Empresa (Sebrae) na Bahia e outros parceiros, levantou as principais demandas dos criadores: falta de acesso à assistência técnica rural pública; a baixa produtividade dos animais, sobretudo em épocas de estiagem; o acesso à energia para refrigerar o leite; melhores estradas para escoar a produção e maior qualidade de conexão com a internet.

A equipe campeã será conhecida na noite do domingo, a que ficar em primeiro lugar vai levar R$ 3 mil, a em segundo, R$ 1,5 mil, e a terceira colocada, R$ 500.

Os projetos do hackathon servirão para complementar o Senar AgroUp, uma Rede Nacional de Inovação para o Agronegócio que está sendo desenvolvida desde maio na Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia e Minas Gerais pela Confederação Nacional da Agricultura (CNA), em parceria com o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Em cada região, é desenvolvido um tipo de trabalho, com a reunião de demandas específicas, coletadas junto a diversos atores e parceiros, principalmente ligados aos sindicatos rurais associados à Federação da Agricultura do Estado da Bahia (Faeb).

Hoje, no entanto, o grande destaque da e-Agro é o I Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade (FISC), com início às 14h30. A abertura será feita pelo diretor da WWI-Worldwatch Institute no Brasil, Eduardo Athayde, que falará do tema e-Agro na ‘eco-nomia’ digital.

No fórum também estarão o Superintendente do Ibama na Bahia, Rodrigo Alves, cuja fala será sobre Desafios e Oportunidades; e Matheus Ferreira, diretor de Inovação do Sistema CNA/Senar, que apresentará o Senar AgroUp, a plataforma de inovação do Sistema CNA/Senar.

Outra presença confirmada é a do agricultor Fabiano Borré, que na zona rural de Lençóis está construindo um hotel voltado para o turismo rural, e cultiva uva especiais para produção de vinhos e também cafés do tipo gourmet.

No evento, Fabiano Borré abordará o tema “Chapada Diamantina - Equilibrando propósitos para um legado sustentável”. Logo depois dele, será a vez de a jovem pesquisadora Anna Luísa Beserra, vencedora do Prêmio Jovens Campeões da Terra da ONU. Ela apresentará o seu projeto Aqualuz, numa palestra com o tema “usando o sol para tratar à água”.



Programação do FISC

Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade (Fisc)

14:30 Eduardo Athayde -

Diretor do WWI: e-Agro na “economia digital”

15:00 Rodrigo Alves - Superintendente da Bahia do Ibama: Desafios e Oportunidades

15:30 Matheus Ferreira -

Diretor de Inovação do Sistema CNA/Senar: Senar AgroUp: A plataforma de inovação do Sistema CNA/Senar

16:00 Fabiano Borré - Produtor Rural: Chapada Diamantina - Equilibrando propó- sitos para um legado sustentável.

16:30 Anna Luísa Beserra -

Vencedora do Prêmio Jovens Campeões da Terra da ONU: Aqualuz: usando o sol para tratar à água.



O I Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade - edição Vitória da Conquista é uma realização do Ibama e WWI, com apoio editorial do Jornal CORREIO e apoio institucional da Faeb/Senar.