Evento raro, bezerro nasce com duas cabeças no Norte da Bahia

Foto: Divulgação

Um bezerro da raça Jersey nasceu com duas cabeças numa área rural de Sento Sé, no Norte da Bahia. O evento, segundo pesquisadores, é o quarto do tipo registrado no Brasil – os demais casos ocorreram no Rio Grande do Sul, Goiás e Rio Grande do Norte.

Ainda não se sabe se o evento raro da natureza ocorreu por motivação genética, má formação (o mais provável) ou algum fator externo. O caso está sendo estudado no curso de medicina veterinária da Faculdade São Francisco, em Juazeiro.

O evento chamou a atenção do curso, em especial do aluno Sebastião Cézar Moreira de Souza. Ele viajou 300 km para conseguir pegar o animal, que já nasceu morto e logo depois tinha sido descartado pelo dono da vaca – esta passa bem.

“Nós acordamos o dono da vaca na madrugada, por volta de 1h, pra mostrar onde estava o bezerro, fomos lá e pegamos. Ele será muito importante para desenvolver as nossas pesquisas”, disse Souza, que é zootecnista e está no primeiro semestre.

O nascimento ocorreu há dez dias. Desde então, o corpo do bezerro foi levado para a faculdade, onde tem sido mantido congelado para conservação. Posteriormente, será dissecado e usado para pesquisa sobre anatomia, embriologia e genética.

“Esse evento é um grande achado na região e na Bahia”, afirmou o professor Jorge Messias Leal do Nascimento, coordenador do curso medicina veterinária da Faculdade do São Francisco.