Evento Startup Weekend acontece em Lauro de Freitas em abril

O evento Startup Weekend - que reúne empreendedores, desenvolvedores, designers durante 54 horas ao longo de um fim de semana, acontece no próximo dia 29 de abril, no Colégio Perfil, em Lauro de Freitas.

"Só quem passou pela experiência de um SW - Startup Weekend, consegue entender como ele tem o potencial de transformar o jeito da gente ver o mundo e perceber as oportunidades de inovação que temos em nossa trajetória", diz Rogerio Ceryno, líder Inovativa em Lauro de Freitas, fundador da startup CP2K Brasil, fomentador do ecossistema do Vale do Ipitanga e um dos responsáveis em proporcionar a vinda do SW para Lauro de Freitas.

Evento

Tudo começa na noite de sexta-feira, quando a arena é aberta aos participantes para compartilharem suas ideias e inspirarem outros a se unir e formar times. As ideias mais bem votadas são escolhidas para, no sábado, serem desdobradas pelos times em um modelo de negócios escalável e transformadas em MVP - produto mínimo viável, utilizando metodologias e ferramentas como Lean Startup, Business Model Generation e Desenvolvimento de Clientes

Ao longo desta jornada "from Zero to Hero" - algo similar a "do ponto zero até a conquista", um time de mentores convidados colaboram com os participantes em suas soluções. No domingo, os times apresentam o que construíram e recebem feedbacks valiosos de jurados experts. E tem premiações para os primeiros lugares.

As vagas são limitadas e a inscrição pode ser feita através do site. O valor é de R$ 60,00 a R$ 80,00, conforme lote vigente (pagamento pix ou cartão). Para mais informações: sw@valedoipitanga.com.br ou Whatsapp 19 9 9759 0748.