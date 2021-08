Evento-teste de Salvador: prefeitura anuncia mais duas atrações e explica protocolos

A Prefeitura de Salvador divulgou as quatro atrações do evento-teste que será realizado na sexta-feira (27), no estacionamento do Centro de Convenções, na Orla da Boca do Rio, para um público de 500 convidados.

Além dos shows dos cantores Gerônimo e Márcia Castro, como anunciado mais cedo, também terá apresentações do Afoxé Darajpu de Odé e de Telefunksoul.

Haverá cinco acessos diferentes, para evitar aglomeração. É a partir desse evento-teste que a prefeitura vai estabelecer os protocolos sanitários para a realização de shows e festas na cidade.

A ideia é que seja um evento com 3h de duração com duas grandes atrações da música nacional compondo a grade, que terá abertura, show nº 1, intervalo com apresentação de DJ, show nº 2 e encerramento. Quinze dias após os shows, todos precisarão apresentar um novo teste RT-PCR para levantamento de dados sobre o número de contaminados no evento.

Protocolos

Os convidados deverão ter acima de 18 anos e ter tomado, pelo menos, a primeira dose ou dose única de alguma vacina contra a covid-19 até o dia 27 de julho, ou seja, 30 dias antes do evento. O uso da máscara será obrigatório.

Aferição a temperatura e fila dos banheiros organizada com distanciamento também estão previstas. O staff e a estrutura do evento vão garantir que os condidavos acessem os lounges de forma rápida e simples.

A festa foi uma iniciativa de entidades do setor, que estarão entre os convidados e convidadas: a Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape), Associação dos Profissionais de Eventos (APE), Associação Baiana dos Produtores de Eventos (Abape), Associação do Coletivo de Entidades de Matriz Africana (Acema) e a Associação Brasileira de Empresas de Eventos – Estadual Bahia (Abeoc).

No local da festa, totens de álcool gel estarão distribuídos, haverá medição de temperatura na entrada para barrar pessoas que estejam acima de 37,5ºC e pontos de higienização. Para controlar a entrada no evento, o acesso aos banheiros e a compra de alimentos e bebidas, serão utilizados aplicativos, sites, QR Codes e reconhecimento facial.

Todos os presentes precisam estar testados (RT-PCR com 48h antes do evento) e comprovar que tomou a primeira dose da vacina há pelo menos 20 dias. Os convidados precisarão utilizar máscara durante todo o evento, com retirada permitida somente para se alimentar.

O evento-teste estava marcado para acontecer no dia 29 julho, mas, por receio de contaminação da variante delta do novo coronavírus, foi adiado para agosto.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) convocou uma reunião, na última semana, para tratar do assunto, mas decidiu que não irá se opor à realização da festa.

O apoio do evento será das empresas: Sympla, Zum Eventos, Amvoz, Food Team, Elite, TM-s-Testes Moleculares, Lzbel, unike Tecnologia, ITS Brasil, NS Geradores, GMF Arquitetos, TRIO RG, Uranus, Shopping da Bahia e Centro de Convenções de Salvador.

*Matéria em produção e sob orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo