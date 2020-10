Evento virtual tira dúvidas sobre cadastro para Lei Aldir Blanc nesta quinta (8)

A Fundação Gregório de Mattos (FGM) realiza, nesta quinta-feira (8), às 19h, a edição especial “Diálogos FGM” no canal do órgão no Youtube. A intenção é falar sobre a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc e esclarecer dúvidas em relação ao cadastro dos órgãos culturais no Mapa Cultural de Salvador.

Na ocasião, será possível saber com mais detalhes as especificidades do Mapa Cultural, bem como tirar as dúvidas sobre o preenchimento do cadastro. O encontro virtual terá a participação do presidente da FGM, Fernando Guerreiro; do gerente de Equipamentos Culturais do órgão, Chicco Assis; e do presidente do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), Tony Teófilo.

A chamada pública promovida pela FGM está aberta para inscrições até o próximo dia 14. Para ter acesso ao subsídio é necessário se cadastrar na plataforma do Mapa Cultural de Salvador, por meio do link. Haverá análise de perfil, histórico, proposta de contrapartida, documentação, dentre outros itens, antes das etapas de habilitação e homologação para os pagamentos.

De acordo com Chicco Assis, um orçamento da ordem de R$9,5 milhões da Lei Aldir Blanc será distribuído a 759 espaços, instituições e empresas culturais em parcelas de R$5 mil ou R$10 mil. “Esse orçamento vai ajudar na manutenção das atividades interrompidas pela pandemia. Será uma grande contribuição para o setor cultural, um dos mais prejudicados pelo coronavírus”, pontua.