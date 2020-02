Eventos alteram o tráfego neste final de semana; confira

Festa de rua, bailes, corrida e caminhada movimentam as ruas da capital neste sábado (8) e domingo (9). E, para facilitar a realização dos eventos, o tráfego sofrerá alterações em alguns pontos da cidade. A Transalvador detalhou as alterações que serão realizadas. Confira:

PALHAÇOS DO RIO VERMELHO

O Rio Vermelho será palco mais uma vez do evento Palhaços do Rio Vermelho, que acontecerá neste sábado (8). Para isso, o estacionamento de veículos será proibido, das 6h às 23h, na Rua do Meio. Também será realizada a interdição do tráfego de veículos, das 17h às 23h, nas seguintes vias: Rua da Paciência (Saída quadra poliesportiva), Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Praça Colombo, Largo da Mariquita, Rua Odilon Santos, Rua da Fonte do Boi (Chegada Hotel Ibes). Neste mesmo horário, será realizado o desvio do tráfego de veículos nas seguintes vias: Av. Oceânica (à altura da Rua da Paciência, na interseção com a Rua Eurycles de Mattos), Av. Cardeal da Silva (à altura da Rua Almirante Barroso), Rua Conselheiro Pedro Luiz (à altura do Largo da Mariquita), Largo da Mariquita, Rua João Gomes na interseção com o Largo de Santana para a Av. Cardeal da Silva.

Os veículos que circulam pelo trecho interditado terão como opção de tráfego, provenientes da Rua Oswaldo Cruz e Rua Conselheiro Pedro Luiz, acessar a Av. Juracy Magalhães Jr. / Rua do Canal, Rua Lucaia, Av. Anita Garibaldi ou Rua João Gomes, e Av. Cardeal da Silva. Já quem tiver como destino a Pituba, deverá utilizar a Rua Eurycles de Mattos, Av. Anita Garibaldi, Rua Lucaia, e Av. Juracy Magalhães Jr.





BAILINHO DE CARNAVAL

Promovido pelo Conselho Comunitário dos Moradores da Vila Ruy Barbosa, no sábado (8), acontece o Bailinho de Carnaval. Haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 15h, em uma faixa de tráfego, das seguintes vias: Rua Jogo do Carneiro (Saída Supermercado Menor Preço), Largo da Saúde, Largo da Glória, Rua da Glória, Rua Sen. Leão Veloso, Rua Góes Calmon (Chegada Largo do Godinho).





MANOEL NÃO VEM

Para realização do evento “Manoel Não Vem”, o tráfego de veículos na Pituba sofrerá interdição progressiva, a partir das 15h deste sábado (8), nas seguintes vias: Rua Território do Rio Branco (Saída Restaurante Sal Marinho), Rua Mato Grosso, Rua Território do Amapá, Rua Rio de Janeiro, Rua Território do Rio Branco (Chegada Restaurante Sal Marinho). O desfile deverá ocorrer em uma faixa de tráfego, sem realização de paradas.





REVITALIZAÇÃO DA LAVAGEM DO TORORÓ

Haverá alteração de trânsito no bairro do Tororó, em virtude da realização da Revitalização da Lavagem do Tororó, promovida pelo Instituto Sócio Cultural Todo Menino, neste sábado (8) e domingo (9). Para realização do evento, o tráfego de veículos será interditado nos dois dias, entre às 8h e 21h, na Rua Amparo do Tororó (em frente à Escola Amélia Rodrigues).





1ª CORRIDA DA RONDESP

O trânsito alterado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), neste domingo (9), das 06h às 11h, para realização da 1ª Corrida da Rondesp, promovida pela Polícia Militar. Durante a realização do evento, o trânsito será interditado na Avenida 1 (primeiro retorno), próximo à alça do Viaduto Engenheiro Leonel Brizola, sentido Assembleia Legislativa; veículos no acesso à Avenida 1, situado na Avenida Luís Viana sentido Centro, antes do Viaduto Engenheiro Leonel Brizola; na Avenida 2 (primeiro retorno), sentido Avenida 5, em frente a Sefaz; na Avenida 3 (após a Igreja Ascenção do Senhor), sentido Avenida 5. Será proibido o estacionamento de veículos na Avenida 4.

Os veículos que trafegam pela Avenida Luis Viana, em ambos sentidos, poderão utilizar o Viaduto Engenheiro Leonel Brizola como opção de retorno.

Os veículos em geral, que trafegam pelo trecho interditado, terão como opção de tráfego: Sentido Centro / Sussuarana: Av. Luis Viana, Avenida 4, Av. Ulisses Guimarães; Sentido Sussuarana / Centro: Av. Ulisses Guimarães, Avenida 4, Av. Luis Viana

Fica assegurado o acesso de residentes e/ou domiciliados nas vias interditadas, mediante comprovação de endereço através de documento do veículo e/ou contas de telefone, água, energia elétrica.





XI CAMINHADA DA PEDRA DE XANGÔ

A XI CAMINHADA DA PEDRA DE XANGÔ será realizada no domingo (9) e contará com um esquema especial de trânsito. As alterações começam a partir das 7h30, quando ficam proibidos a circulação e o estacionamento de veículos nas vias laterais da Av. Assis Valente (trecho compreendido entre o “Campo da Pronaica e a Pedra de Xangô”).





VIII PRÉ-CARNAVAL DE SÃO CRISTÓVÃO - BLOCO DA SAÚDE

No domingo (9), acontece o VIII Pré-carnaval de São Cristóvão. Para tal, o tráfego será interditado das 11h às 18h, nas seguintes vias: Rua Lauro de Freitas (trecho compreendido entre a Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes e a Rua Cel. Manoel Ramos Deiró), Rua Cel. Manoel Ramos Deiró (trecho compreendido entre a Rua Lauro de Freitas e a Rua Santo Antônio).

Das 11h às 18h, a Av. Aliomar Baleeiro (trecho compreendido entre o Posto de combustíveis Menor Preço e a Rua 3 de Maio), funcionará em sentido duplo de tráfego de veículos.





XLII ª LAVAGEM DA FONTE DO GRAVATÁ

No domingo (9), o trânsito será alterado no Centro Histórico, quando ocorrer a XLII Lavagem da Fonte do Gravatá. A partir de 13h, haverá interdição progressiva do tráfego nas seguintes vias: Largo do terreiro de Jesus, Praça da Sé, Ladeira da Praça. O trânsito será interditado, das 14h às 22h, nas seguintes vias: Rua do Gravatá (trecho compreendido entre a Praça dos Veteranos e a Rua do Gravatá), Rua Fonte do Gravatá e Ladeira da Independência.

Os veículos provenientes da Av. J. J. Seabra com destino à Av. Joana Angélica terão como opção de tráfego a Ladeira de Santana





DUATHLON CAB

No domingo (9), tráfego de veículos do Centro Administrativo da Bahia – CAB será alterado, das 15h às 18h, para realização do Duathlon CAB, evento promovido pela Federação Baiana de Triathlon. O trânsito será interditado na Avenida 1 (primeiro retorno), próximo à alça do Viaduto Engenheiro Leonel Brizola, sentido Assembléia Legislativa e no no acesso à Avenida 1, situado na Avenida Luis Viana sentido Centro, antes do Viaduto Engenheiro Leonel Brizola.

Também será interditado o tráfego de veículos na Avenida 2 (primeiro retorno), sentido Avenida 5, em frente a Sefaz; na Avenida 3 (após a Igreja Ascenção do Senhor), sentido Avenida 5; na Avenida 5, nas confluências com as Avenidas 1, 2, 3, 4.

Os veículos que trafegam pela Avenida Luis Viana, em ambos sentidos, poderão utilizar o Viaduto Engenheiro Leonel Brizola como opção de retorno.

Os veículos em geral, que trafegam pelo trecho interditado, terão como opção de tráfego:Sentido Centro / Sussuarana: Av. Luis Viana, Avenida 4, Av. Ulisses Guimarães...; Sentido Sussuarana / Centro: Av. Ulisses Guimarães, Avenida 4, Av. Luis Viana.